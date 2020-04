“ Si las asociaciones (de médicos que critican la medida) nos firman públicamente que se hacen responsables de que van a sobrar y alcanzar los médicos, podemos discutirlo; pero no lo van a decir porque nadie sabe qué va a pasar. Si en algún momento nos faltan médicos, quiero ver si no nos van a criticar porque no trajimos los que hacían falta”, respondió en diálogo con Radio con Vos.