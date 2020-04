“La atención del Consulado Argentino en Los Ángeles viene siendo impecable en lo atinente a la comunicación con los compatriotas en emergencia, pero no pueden hacer más de lo que hacen porque no hay nada previsto para nosotros. Como somos jóvenes no entramos en las prioridades establecidas, pero no podemos quedarnos indefinidamente porque hasta comenzamos a tener problemas migratorios ya que nuestras visas laborales caducaron y nos dicen que nos preparemos para pasar por lo menos dos meses más en estas condiciones. Dependeremos de la buena voluntad de las autoridades migratorias para no caer en la categoría de ilegales”, advirtió otro de los instructores en diálogo con Infobae .