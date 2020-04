-No. Todo mote que sea generalizado es absolutamente injusto. Lo que hubo acá, en la Argentina, con bastante razón, es rabia respecto de argentinos que salieron del país después de la noche del 12 de marzo, que fue la noche en la que el Presidente Alberto Fernández anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia que cerraba Ezeiza a las 00:00 horas del día 17 de marzo (4 ó 5 días antes de que más o menos él lo anunció). Entonces, el que se fue después diciendo “yo me voy, total qué pasa, porque me aburre la cuarentena en mi casa”, muy bien, tiene su derecho, lo que no tienen es autoridad moral para quejarse de que pagan sus impuestos y no los traemos , como en muchos casos hemos visto en las redes sociales. Pero eso no quiere decir que sean “chetos”. Quiere decir que esos argentinos son irresponsables.