“Si me piden que hoy ofrezca un cronograma de vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior para los próximos 10 días eso no lo podemos dar porque esto va cambiando todo el tiempo y no podemos controlar los vuelos que van saliendo", dijo ante los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sucede que ante la crítica situación de pandemia mundial la Cancillería va negociando cada día los vuelos que pueden salir para buscar a argentinos varados. De hecho, ayer volvieron dos vuelos de México, uno de Colombia y este fin de semana saldrán para Cuba y Perú nuevos vuelos.