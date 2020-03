Además de los pasajeros argentinos -serían aproximadamente 66- hay también bolivianos, mexicanos, brasileros, peruanos y cubanos, además de europeos y estadounidenses. Muchos argentinos abordaron incluso con su DNI, que es válido para ingresar a los países que integran el Mercosur. Luciana viajó en esta oportunidad con su pasaporte argentino y su pasaporte europeo, por lo que en principio no tendría problemas para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, esa no es la situación de la mayoría. “Lógicamente nadie tiene por qué tener la visa, porque el destino nunca fue Estados Unidos”, dice. “La compañía nos dice que ellos se van a ocupar de la tramitación del regreso pero no sabemos cómo será eso allá. Esto es día a día”.