-Una cosa que me llamó la atención de cómo se maneja la información sobre el coronavirus es que los mayores de 65 años con comorbilidades es la gente que tiene más riesgos. Me da como una sensación de que ya está, es un grupo que no podemos hacer demasiado quizás. Siento que una persona de 65 a 70 años es una persona joven. Me parece que la ancianidad pasa por otras edades, inclusive pasa por las características biológicas versus cronológicas de una persona. No podemos decir así tan sueltos de hombros qué bueno, la mortalidad aumenta después de los 65 años y por eso no hay que hacer cosas (con este grupo etario) y yo creo que justamente esta es una población muy activa, que hay que cuidar muchísimo, que tenemos que tomar todas las medidas y no tenemos que aceptar que la mortalidad sea alta per sé. Tenemos que hacer cosas.