Millonarios y el problema de no sostener un marcador a favor: ha perdido 13 puntos en la Liga BetPlay

A Millonarios se le fue el triunfo porque Once Caldas le empató 1-1 en los últimos minutos, agravando la situación del equipo por no mantener el marcador a favor hasta el final - crédito Colprensa

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Millonarios vive una campaña irregular en la Liga BetPlay porque, pese a mantenerse entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, ha tenido problemas para asegurar resultados. Esto provocó malestar entre los hinchas con la plantilla y el entrenador Alberto Gamero.

Los azules dejaron escapar 13 puntos en el segundo semestre de 2026. La cifra refleja las dificultades de la plantilla para sostener resultados a favor, como ocurrió en seis encuentros del campeonato, y podría pasarles factura si clasifican a los cuadrangulares.

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El entrenador de los embajadores reconoció que quedan aspectos por mejorar en el equipo. El objetivo es pelear por la estrella de la Liga BetPlay y responder a la confianza de los directivos, que lo eligieron como reemplazo de Fabián Bustos en septiembre, en medio de las dudas de los hinchas.

El problema de no sostener la victoria

Una de las preocupaciones de los azules en la actualidad es el calendario, ya que es el único equipo que tiene 16 partidos disputados; el resto tiene entre una o tres jornadas menos, lo que sería malo cuando todos estén con la misma cantidad de juegos, pues eso dejaría al club alejado de los líderes.

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Todo eso se debe a que Millonarios perdió 13 puntos en seis partidos de la Liga BetPlay, tres de ellos en Bogotá, en los que inició con el marcador a favor y terminó con un empate o una derrota, que solo ocurrió en una ocasión, y generó alerta por el rendimiento de la plantilla para cerrar los compromisos.

Millonarios, pese al empate ante Once Caldas, suma 23 puntos y muy cerca de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Un dato que llama la atención de ese tema es que, de los cinco encuentros en los que ocurrió eso, tres fueron en Medellín y terminaron con empate frente a Águilas Doradas, Atlético Nacional y el Independiente Medellín; los dos últimos se encuentran dentro de los ocho primeros en la tabla.

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La única ocasión en la que Millonarios empezó ganando y terminó perdiendo fue ante Santa Fe, en el clásico adelantado de la fecha 16 el 2 de septiembre, en el que abrió el marcador con gol de Daniel Ruiz; los Rojos le dieron la vuelta y terminó 3-2 a favor de los cardenales, cuyo entrenador del Ballet Azul fue Omar Rodríguez, el reemplazo temporal de Fabián Bustos tras su despido un día antes.

Emerson Rodríguez fue uno de los jugadores de Santa Fe que le marcó gol a Millonarios para remontarle el marcador y ganar 3-2 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además de ese encuentro, los otros dos juegos en los que los azules perdieron puntos en Bogotá fueron contra Fortaleza, empate 1-1 en Techo, y el reciente resultado contra Once Caldas en El Campín por 1-1, y ambos por la misma razón: un gol en los últimos minutos del encuentro.

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Partidos en los que Millonarios empezó ganando y no sostuvo el resultado:

Águilas Doradas 1-1 Millonarios

Santa Fe 3-2 Millonarios

Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Medellín 2-2 Millonarios

Fortaleza 1-1 Millonarios

Millonarios 1-1 Once Caldas

“Hemos pecado en ese aspecto”

El técnico Alberto Gamero respondió a lo que ocurre con el equipo cada vez que va ganando en el marcador y no sabe cerrar el partido, en especial por lo que se vio frente a Once Caldas: “No solamente rematar el partido, sino luchar y trabajar el resultado a favor. Nos hemos ido varias veces encima y hemos pecado en ese aspecto”.

“Si nos damos cuenta, en la jugada de penalti de ellos estábamos con una superioridad numérica. De pronto fue un momento de desconcentración, pero estábamos nosotros con superioridad numérica. Nunca tuvimos la inferioridad en la parte defensiva que de pronto ellos nos vinieran a atacar. Estaba Barrios marcado por Vegas y haciéndole un buen respaldo estaba Barrero y por dentro ya venía Del Castillo. Entonces, ahí de pronto nos apresuramos, pero no nos quedamos mal parados”, añadió.

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Al técnico Alberto Gamero se le ha escapado la victoria con Millonarios en cuatro partidos, todos ellos terminaron con empate - crédito Colprensa

Gamero explicó que una de las razones es la desconcentración en defensa: “No hay otro ítem porque, para defendernos, nos defendimos bien. Estábamos prácticamente en el 4-4. El único que estaba un poco adelantado era Juan (Cuadrado) y Contreras. Pero estábamos en un 4-4 bien parados y no se crearon una jugada. Ese es el tema que nosotros tenemos para mejorar, para trabajar, para que no nos pase, porque es muy difícil hacer un buen partido como hicimos nosotros, venir y empatar un partido en una desconcentración de esas”.