Deportes

Están listos los equipos para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: tres colombianos irán por el título

Se definió el conjunto que enfrentará a Boca Juniors en el compromiso del 21 de noviembre en el estadio Metropolitano, que está en la fase definitiva de su ampliación

Montevideo City Torque y Atlético Mineiro disputaron la segunda semifinal de la Copa Sudamericana en Montevideo - crédito Andrés Cuenca/REUTERS
Montevideo City Torque y Atlético Mineiro disputaron la segunda semifinal de la Copa Sudamericana en Montevideo - crédito Andrés Cuenca/REUTERS
Guardar

Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, que eligió a la capital del Atlántico como escenario de la definición del título. Será la primera vez que una ciudad colombiana acoja el evento bajo el actual formato de partido único en cancha neutral.

Boca Juniors se convirtió en uno de los finalistas del torneo de la Conmebol tras eliminar a Vasco da Gama por 3-2 en el marcador global, en Río de Janeiro. El equipo argentino contó con los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.

PUBLICIDAD

Tres futbolistas colombianos estarán presentes en la final de la Copa Sudamericana, un dato que le dará un matiz especial al encuentro en el estadio Metropolitano. El escenario está cerca de finalizar sus obras para recibir a los jugadores que disputarán el título internacional.

El rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

La segunda semifinal se disputó en el estadio Centenario de Montevideo, donde se dio un duelo lleno de emociones hasta el final entre el local, Montevideo City Torque, y el brasileño Atlético Mineiro, que sufrió mucho porque quedó con un jugador menos y los celestes hicieron un partido inolvidable.

Al final, el Mineiro se convirtió en el finalista de la Copa Sudamericana y viajará a Barranquilla, pese a perder 2-0 en la vuelta contra City Torque, debido a que había ganado la ida por 3-0 y esa ventaja le permitió estar tranquilo para obtener el tiquete al encuentro definitivo.

PUBLICIDAD

Atlético Mineiro avanzó por primera vez a la final de la Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Viera Amaral/REUTERS
Atlético Mineiro avanzó por primera vez a la final de la Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Viera Amaral/REUTERS

El conjunto brasileño lidió con la expulsión de Alan Franco a los 75 minutos y sobrevivió a la arremetida de los uruguayos, que descontaron en el marcador global por las anotaciones de Kevin Silva, al minuto 89, y de Gary Kagelmacher en el tiempo de reposición, lo que alcanzó a ilusionar a los aficionados con llegar a los penales.

Kevin Castaño fue el colombiano que festejó con Atlético Mineiro, pues fue titular en el duelo en el estadio Centenario y se retiró a los 65 minutos por Vítor Hugo, así que espera tener acción en la final en Barranquilla y darle al cuadro de Belo Horizonte un nuevo trofeo internacional, tras la Copa Libertadores de 2013.

Kevin Castaño se verá en la final de la Copa Sudamericana con los otros colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero -crédito kevincasta5/Instagram
Kevin Castaño se verá en la final de la Copa Sudamericana con los otros colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero -crédito kevincasta5/Instagram

De esta manera, el Mineiro se verá con Boca en el estadio Metropolitano, con 65.000 espectadores en las tribunas, con la nueva ampliación, y un aire de revancha para los argentinos por lo que pasó en la edición 2021, cuando los brasileños superaron los octavos en serie de penales por 3-1.

¿Cómo van las obras en el Metropolitano?

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez supera el 90% de avance en su ampliación y modernización, una obra que elevará su aforo por encima de 65.000 espectadores y prepara a Barranquilla para recibir la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

La inversión es mayor a los $ 172.000 millones e incluye una nueva tercera gradería, pantallas de gran formato, iluminación exterior programable, renovación del campo de juego, camerinos, accesos, zonas de hospitalidad y servicios sanitarios.

La fachada del estadio ya atraviesa pruebas con más de 74.000 luces LED instaladas entre los paneles de su envolvente exterior. El sistema permitirá proyectar colores, imágenes, letras, figuras y animaciones mediante programación digital, de acuerdo con el evento que se realice dentro del escenario.

Las graderías norte y sur contarán con pantallas de aproximadamente 18 metros de ancho por 6,5 metros de alto. Una cinta LED de cerca de dos metros de altura recorrerá el perímetro interior para crear un sistema de visualización de 360 grados.

De la siguiente forma, el alcalde de Barranquilla inauguró las nuevas luminarias del estadio Metropolitano-crédito @AlejandroChar/X

El terreno de juego fue rebajado aproximadamente cuatro metros para acercar a los aficionados a la acción. La distancia entre las graderías y el césped pasó de unos 27 metros a cerca de siete.

La cancha recibió una gramilla híbrida, compuesta por pasto natural y fibras sintéticas, para soportar una alta utilización. Junior de Barranquilla entrenó allí por primera vez el 24 de septiembre y sus jugadores expresaron sorpresa por las condiciones de la superficie.

La modernización interna contempla cuatro camerinos: los destinados a Junior y a la Selección Colombia, además de espacios para los equipos visitantes. La distribución permitirá organizar incluso dos partidos consecutivos.

Los servicios sanitarios pasarán de alrededor de 300 unidades a cerca de 900. También se construyen accesos, túneles y rampas para facilitar tanto el ingreso como la evacuación de los asistentes.

Las nuevas áreas VIP y de hospitalidad incluirán restaurantes, bares, terrazas y espacios para encuentros sociales y familiares. El complejo tendrá además dos museos: uno dedicado a Junior y otro a la Selección Colombia.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaBarranquillaAtlético MineiroCopa Sudamericana finalMontevideo City TorqueBoca JuniorsEstadio Metropolitano BarranquillaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

La serie está a favor del equipo Paulista, en donde juega el nuevo #10 de la selección Colombia, tras la ventaja 2-1, conseguida como visitante

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

El colombiano solo duró 22 minutos en cancha, pues tuvo que ser retirado pese a haber ingresado desde el banco de suplentes

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

Millonarios y el problema de no sostener un marcador a favor: ha perdido 13 puntos en la Liga BetPlay

Con la igualdad 1-1 ante Once Caldas, el conjunto de Alberto Gamero volvió a demostrar que sufre cada vez que se pone arriba en la pizarra y no puede mantener el triunfo

Millonarios y el problema de no sostener un marcador a favor: ha perdido 13 puntos en la Liga BetPlay

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz, enfrentará al Atlético de Madrid en la fecha 4 de la Champions League 2026/27: programación del partido

El equipo español, que ocupó la casilla 17 de la clasificación en la fase de liga, será local ante el alemán, que está en la posición 14

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz, enfrentará al Atlético de Madrid en la fecha 4 de la Champions League 2026/27: programación del partido

Santa Fe fue humillado en la Copa Libertadores Femenina: Corinthians lo goleó por 5-1 en Quito

Pese a que las “Leonas” estaban clasificadas a los cuartos de final, perdieron la opción de ser líderes en el grupo A y llegarán golpeadas a la segunda ronda

Santa Fe fue humillado en la Copa Libertadores Femenina: Corinthians lo goleó por 5-1 en Quito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Valentino Lázaro y Mateo Álvarez ya no son pareja: así confirmaron la noticia en Instagram

La madre de B King reveló avances de la investigación por la muerte de su hijo en México y le pidió a Marcela Reyes que no hable más del cantante: “Le cerraba puertas”

Deportes

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Serie Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la final entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

Millonarios y el problema de no sostener un marcador a favor: ha perdido 13 puntos en la Liga BetPlay

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz, enfrentará al Atlético de Madrid en la fecha 4 de la Champions League 2026/27: programación del partido