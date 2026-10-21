Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, sobre el estado físico de Luis Díaz: "Espero que no estén fuera durante mucho tiempo, tal vez menos de una semana. Tenemos que revisar las pruebas y entonces sabremos más. Creo que podemos descartar cualquier lesión grave" - crédito Bayern Múnich

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El colombiano Luis Díaz descartó una lesión de gravedad después de abandonar el campo en el empate 2-2 de Bayern Múnich ante Arsenal por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

“No es nada grave”, aseguró el futbolista colombiano a Sky Sport tras el encuentro del miércoles 21 de octubre de 2026.

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Díaz ingresó a los 68 minutos por Ismael Saibari y fue reemplazado a los 90 por Bara Sapoko Ndiaye. En sus 22 minutos en cancha, probó a David Raya con un remate dentro del área, pero luego interrumpió una carrera por una molestia y solicitó el cambio.

El reporte de tranquilidad que le dio el colombiano Luis Díaz al periodista de Sky Sprots, Kerry Hau - crédito @kerry_hau/X

La situación generó cautela porque el colombiano venía de una de sus actuaciones más destacadas de la temporada. Cuatro días antes, el sábado 17 de octubre, marcó tres goles y repartió una asistencia en el 6-1 ante RB Leipzig por la Bundesliga.

Díaz anotó a los 12, 47 y 69 minutos y asistió a Aleksandar Pavlović en el segundo gol del equipo bávaro. Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany explicó que el atacante había terminado ese compromiso con dolor.

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Kompany explicó por qué Díaz no fue titular ante Arsenal

Antes del partido ante Arsenal, Kompany explicó a DAZN la decisión de dejar a Díaz en el banco de suplentes. “Luis Díaz sintió algo de dolor al final del partido contra el Leipzig. Es una señal positiva que ya forme parte del equipo y pueda entrar al campo”, señaló el técnico belga.

El entrenador añadió que el jugador no se había entrenado a plena intensidad y que había manifestado su intención de participar. “Esta mañana dijo: ‘Entrenador, quiero participar. Me gustaría jugar’”, relató.

El colombiano, que lleva dos goles con este tanto, marcó el tercero de los alemanes, que perdieron el triunfo en el tiempo de reposición - crédito Espn

La declaración aclaró la ausencia inicial de Díaz, quien había recuperado protagonismo con su triplete ante Leipzig después de un comienzo irregular de temporada. Antes de ese encuentro, acumulaba cuatro partidos consecutivos de Bundesliga sin convertir.

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El contraste con el curso anterior es marcado. En la temporada 2025/26, en su primera campaña con Bayern, sumó 26 goles y 23 asistencias en todas las competiciones y contribuyó a la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Bayern evaluará a Díaz para conocer el alcance de la molestia

Kompany indicó en la zona mixta, también ante DAZN, que la reiteración del problema obliga a actuar con precaución. “No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco”, afirmó.

Más tarde, en rueda de prensa, evitó adelantar un diagnóstico. “Espero que no sea demasiado largo; tal vez menos de una semana. Pero todavía tenemos que realizar un análisis exhaustivo y revisar las imágenes”, dijo. El técnico añadió que, por ahora, no ha observado indicios de una lesión de gran gravedad.

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La decisión de sustituirlo a los 90 minutos dejó el caso pendiente de evaluación médica. Díaz había entrado cuando Bayern buscaba sostener el ritmo ofensivo ante Arsenal y, antes de pedir el cambio, alcanzó a tener una ocasión dentro del área. El cuerpo técnico deberá determinar si la molestia responde al esfuerzo acumulado tras el encuentro frente a Leipzig o si requiere un periodo de recuperación más extenso.

Luis Díaz envió parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

El calendario obliga al club a despejar esa incógnita antes de sus próximos compromisos. Kompany dispone de alternativas en el ataque, pero Díaz ha sido una pieza habitual en la rotación por su capacidad para actuar por las bandas y llegar al área. Su ausencia, incluso por pocos días, condicionaría la preparación de Bayern después del empate en la tercera fecha de la fase liga.

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La convocatoria de Colombia quedará pendiente de los estudios médicos

La evolución del extremo será seguida de cerca en Colombia. La selección dirigida por Néstor Lorenzo tiene previstos dos amistosos ante Chile en noviembre: recibirá al equipo chileno el viernes 13 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y disputará la revancha el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.

Para el combinado colombiano, los amistosos serán una oportunidad de ajustar su nómina y funcionamiento antes de los próximos desafíos internacionales. La disponibilidad de Díaz dependerá primero del informe médico de Bayern y, después, de la respuesta del jugador a los trabajos de recuperación. El club no informó todavía una fecha estimada para su regreso a los entrenamientos a plena intensidad.

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