Primeras imágenes de la grama del estadio Atanasio Girardot luego del EDC Colombia: Nacional y Medellín jugarán allí el clásico de Copa Colombia

La tarima del EDC Colombia en el estadio Atanasio Girardot estaba ubicada en la tribuna norte del escenario deportivo - crédito Juan Camilo Estrada/X

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En redes sociales circularon las primeras imágenes que permiten juzgar el estado de la grama del estadio Atanasio Girardot de Medellín, luego de que se realizara el 10 y 11 de octubre el festival de música electrónica EDC. El escenario deportivo era uno de los stages del evento que acogió a casi 100.000 personas en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Las fotografías fueron compartidas por Juan Camilo Estrada (@Camilo_0) en X luego de que se levantaran las estibas que protegían el pasto y se desmontara parte de la tarima, que se ubicó en la tribuna norte del estadio. Las imágenes muestran una larga línea que atraviesa el estadio de norte a sur y que sería producto de la ubicación de elementos técnicos del montaje.

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Muy cerca de la portería sur del estadio se ve otra mancha, que es en la que se ubicaría la carpa con parte del staff de producción sonora y luminotécnica del evento. El compromiso es que el Inder de Medellín entregue el estadio a Atlético Nacional a más tardar el miércoles 14 de octubre a mediodía.

Las manchas en la cancha del estadio Atanasio Girardot corresponden a los puntos donde estaban ubicadas carpas de staff de producción o torres de sonido - crédito En la grama quedaron marcadas las estibas que protegen la gramilla - crédito Juan Camilo Estrada/X

Este estadio tenía como particularidad que no había venta de boletas para las tribunas del estadio. Los que ingresaban al concierto lo hacían directamente a la cancha, lo cual representa una carga extra a la gramilla. La explicación técnica dada para las manchas que se ven en el estadio es que estas responden al proceso de ausencia de sol y oxígeno en el pasto.

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El cuadro verde será local en el clásico Paisa de los cuartos de final de la Copa Colombia 2026 ante Independiente Medellín, programado para el mismo 14 de octubre a las 8:30 p. m. Este partido es a partido único, por lo que el ganador clasificará a las semifinales del torneo que junta a los equipos de primera con los de segunda división.