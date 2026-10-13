Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia femenina contra la selección de Venezuela, que se jugará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol ubicado en Isla Margarita.
Este será el segundo partido de las dirigidas por Angelo Marsiglia en la fecha FIFA de octubre, luego de ganar 1-0 en la primera presentación ante las mismas rivales. El pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.
13:08 hsHoy
La selección Colombia tendrá su segundo partido amistoso en la fecha FIFA de octubre, nuevamente ante la selección de Venezuela en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita.
12:33 hsHoy
Convocadas de la selección Colombia para el partido contra Venezuela
- Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
- Carolina Arias – América de Cali (COL)
- Daniela Arias – CD León (MÉX)
- Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
- Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
- Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
- Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
- Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
- Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
- Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX)
- Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
- Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Múñoz – América de Cali (COL)
- Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)
- Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
- Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
- Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
- Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
- Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
- Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
- Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)
11:42 hsHoy
Ficha del partido
- Selección de Venezuela vs. Selección Colombia - Partido amistoso, fecha FIFA octubre
- Lugar: Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol - Isla Margarita, Venezuela
- Fecha y hora: martes 13 de octubre- 4:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: La Vinotinto Media en YouTube