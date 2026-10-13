Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

La selección Colombia suma partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia femenina contra la selección de Venezuela, que se jugará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol ubicado en Isla Margarita.

Este será el segundo partido de las dirigidas por Angelo Marsiglia en la fecha FIFA de octubre, luego de ganar 1-0 en la primera presentación ante las mismas rivales. El pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.