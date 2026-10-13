Concejal Leandro Castellanos aseguró que levantaron grama de una cancha pública para arreglar El Campín: el IDRD respondió a los cuestionamientos

El concejal denunció varios movimientos de Sencia para sacar pasto del Parque La Florida de Bogotá-crédito @leandro22castellanos/Instagram

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El 12 de octubre de 2026, el concejal Leandro Castellanos denunció que parte del césped retirado de una cancha pública del parque La Florida habría sido trasladado al estadio El Campín, cuya superficie quedó deteriorada tras los conciertos de BTS realizados en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026.

La acusación plantea un posible perjuicio para los espacios deportivos usados por escuelas de formación, clubes y habitantes de la capital.

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Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Jesús Aviles/Infobae

Las dudas surgieron después de que el campo del principal estadio bogotano fuera cuestionado por su estado tras los espectáculos. El deterioro también afectó la programación del fútbol profesional: Independiente Santa Fe debió jugar como local en Mosquera, Cundinamarca, un encuentro que habitualmente habría disputado en El Campín.

Castellanos difundió un video con imágenes de una zona del parque La Florida sin grama, junto con camiones y maquinaria. El concejal explicó que recibió una denuncia ciudadana sobre una posible extracción y que revisó los recorridos de los vehículos que transportaban los rollos de pasto.

“Entonces, ¿la grama extraída de una de las canchas del Parque La Florida terminó en el estadio El Campín? Esa es una pregunta que Bogotá necesita resolver”, manifestó.

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Los recorridos de camiones y el posible uso de una cancha pública

Leandro Castellanos denunció irregularidades en el mantenimiento de la grama del estadio El Campín- crédito @leocaste22/X

Los vehículos que salían del parque habrían seguido trayectos compatibles con el traslado del material hacia El Campín, sostuvo Castellanos. Sin embargo, aclaró que no considera probada la denuncia y reclamó la publicación de los documentos que permitan establecer qué ocurrió.

La eventual extracción, si se confirma, habría afectado una cancha de un parque distrital para atender las necesidades de un estadio administrado por Sencia. El concejal cuestionó que un espacio de uso comunitario pudiera quedar sin césped mientras se recuperaba el terreno de juego del escenario deportivo.

“Lo que está mal es afectar una cancha de un parque distrital en donde hay escuelas de formación, clubes deportivos y comunidad que va a hacer recreación y actividad física”, afirmó.

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La discusión incluye el estado en que quedó El Campín tras los conciertos y el costo de su recuperación. “¿Tan mal quedó la grama del Campín que fue necesario cambiarla totalmente? Pero acá la pregunta es quién asume el costo, quién paga la cuenta”, agregó Castellanos.

El concejal pidió a Sencia, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte y a la interventoría que divulguen los permisos, los registros de salida y recepción de la gramilla, los contratos, las facturas y los informes sobre el área intervenida.

También solicitó precisiones sobre la cantidad de césped retirada, la superficie afectada, el plazo para reponerla y los recursos que se destinarían a recuperar el parque en caso de comprobarse la extracción.

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“¿Quién autorizó? ¿Quién pagó? ¿Y quién recibió ese beneficio?”, cuestionó.

La controversia mantiene abiertas las preguntas sobre el origen de la gramilla instalada en El Campín, la autorización para retirarla del parque La Florida y la responsabilidad por la recuperación de las canchas públicas.

El IDRD le respondió al concejal Castellanos sobre los cuestionamientos que realizó sobre la extracción de la grama en el Parque La Florida

El organismo distrital explicó que las operaciones que se realizaron en el Parque La Florida contaron con la autorización previa y con el apoyo de una empresa llamada Equiver -crédito IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó el martes 13 de octubre de 2026 que autorizó la extracción de césped en tres canchas del parque La Florida, en Bogotá, para un laboratorio destinado a probar técnicas de cultivo, manejo, cosecha mecanizada y recuperación de grama natural.

La intervención abarca 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9. Los espacios serán nivelados y recuperados con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

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El permiso temporal fue otorgado a la empresa Equiver S. A. S. y estará vigente hasta el 1.º de abril de 2027. El IDRD precisó que la figura contempla una contraprestación en especie, por lo que no corresponde a un contrato adicional de mantenimiento.

La recuperación de tres canchas y el costo a cargo de la empresa

Esta es la empresa encargada de reparar canchas y que contrató el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-crédito Equiver

Equiver asumirá las labores técnicas y la restauración de los escenarios intervenidos, con un valor estimado de 444 millones de pesos. La entidad sostuvo que el proceso no requerirá desembolsos de recursos públicos y que supervisará el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Durante los seis meses previstos para las tareas, la empresa estará a cargo del cuidado de las canchas seleccionadas. Las ocho restantes continuarán bajo el contrato habitual de mantenimiento de gramas, con el apoyo de Aguas de Bogotá para las labores de poda.

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El parque La Florida cuenta con 11 canchas de fútbol. Antes de otorgar la autorización, el Instituto verificó que los tres espacios elegidos no tuvieran reservas ni asignaciones vigentes, con el objetivo de no afectar actividades deportivas programadas.

La entidad sostuvo que el laboratorio permitirá recuperar los escenarios, mejorar sus condiciones para la práctica del fútbol y evaluar métodos para el cuidado de las zonas deportivas. Es importante aclarar que el comunicado del IDRD no mencionó a Sencia ni al estadio Nemesio Camacho El Campín, que quedó en el centro de cuestionamientos por el estado de su gramilla tras un concierto.

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