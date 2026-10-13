Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz regresa a la acción en la Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Viking FK y el Bayern Múnich.

El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Lyse Arena de Stavanger (sudoeste de Noruega) y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el búlgaro Georgi Kabavov, mientras que en el VAR lo acompañará el belga Bram Van Driessche.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y los 90 minutos que se jugarán en el país nórdico.