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Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

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Luis Díaz regresa a la acción en la Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz regresa a la acción en la Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Viking FK y el Bayern Múnich.

El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Lyse Arena de Stavanger (sudoeste de Noruega) y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el búlgaro Georgi Kabavov, mientras que en el VAR lo acompañará el belga Bram Van Driessche.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y los 90 minutos que se jugarán en el país nórdico.

14:45 hsHoy

Luis Díaz hizo un golazo que fue anulado y Bayern Múnich empató 2-2 ante el Augsburgo por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” no la tuvo fácil en su visita al WWK Arena y cedió dos puntos en su lucha por el liderato durante la primera vuelta con el Borussia Dortmund en el retorno a las actividades tras la fecha FIFA

Bayern Múnich empató con Augsburgo por 2-2 en la quinta jornada de la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, y dejó escapar la posibilidad de alcanzar el liderato. El equipo de Vincent Kompany quedó a dos puntos del Borussia Dortmund antes de volver su atención a la UEFA Champions League.

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14:28 hsHoy

Luis Díaz no ha tenido un buen comienzo de temporada pero en el Bayern Múnich confían en la recuperación del colombiano: “Resuelve situaciones”

Max Eberl, director deportivo del club, destaca que el colombiano participa en el juego y confía en que sus movimientos le permitan dejar atrás la racha negativa tras fallar ocasiones claras recientemente

El Bayern Múnich regresó a las competencias oficiales tras la fecha FIFA y el 10 de octubre de 2026, Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas en el empate del Bayern Múnich ante Augsburgo por la Bundesliga.

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14:08 hsHoy

Difícil noche para Luis Díaz en Noruega antes del partido de Champions League: hinchas rivales llegaron en la madrugada con pólvora al hotel de concentración

El Bayern Múnich enfrentará por primera vez en la historia Viking FK de Stavanger, vigente campeón del fútbol noruego, y sus hinchas le hicieron sentir la localía

Los hinchas del Viking FK llegaron hasta el sitio de concentración y encendieron juegos pirotécnicos en la madrugada de Noruega - crédito Bild

El Bayern Múnich visitará este martes al Viking en Stavanger por su segundo encuentro de la Liga de Campeones, después de que desconocidos lanzaran fuegos artificiales frente al hotel del plantel durante la madrugada, en un aparente intento de alterar el descanso previo al partido. Las detonaciones comenzaron a la 1:15 y duraron casi dos minutos, a pocas horas del inicio del duelo, según el diario alemán BILD, que estuvo en el lugar.

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13:41 hsHoy

Regresa la Uefa Champions League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el debutante Viking Stavanger

El colombiano es llamado a ser titular en el partido que se jugará en Noruega contra el vigente campeón de fútbol de ese país, por la segunda fecha de la fase de Liga

Luis Díaz jugó 80 minutos en la goleada 5-0 del Bayern Múnich al Bodo/Glimt en la primera fecha de la fase de Liga de la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz jugó 80 minutos en la goleada 5-0 del Bayern Múnich al Bodo/Glimt en la primera fecha de la fase de Liga de la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Viking Stavanger este martes a las 2:00 p .m. en su primer partido como visitante de la Liga de Campeones, una cita que pondrá al campeón alemán ante una superficie de césped artificial y un rival noruego que acaba de conquistar su liga. El encuentro llega después del 5-0 ante el Bodø/Glimt y será el primer duelo europeo entre ambos equipos.

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13:33 hsHoy

Luis Díaz quiere brillar en tierras nórdicas en el regreso de la Champions League

Luis Díaz en su último partido ante el F.K. Bodø/Glimt-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz en su último partido ante el F.K. Bodø/Glimt-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Por los lados del cuadro local, el 9 de octubre de 2026 venció en condición de visitante por 0-2 al Brann por la fecha 23 de la Elitserien (campeonato de primera división de Noruega).

El defensor Henrik Heggheim al minuto 11 y el delantero danés Peter Christiansen al 20 le dieron la victoria al equipo dirigido por los entrenadores Bjarte Aarsheim y Morten Jensen, siendo la novedad de ser dirigido por dos técnicos a la vez.

En lo que se refiere a su debut en la Champions League, el equipo noruego cayó por 3-1 ante el Stuttgart en el MHP Arena, el 9 de septiembre de 2026.

Con el triplete del delantero bosnio Ermedin Demirovic al 20, 26 y 32, el cuadro alemán se llevó los tres puntos pese al empate parcial del delantero noruego Zlatko Tripic al 22.

El 10 de octubre de 2026, Bayern Múnich empató a dos goles ante Augsburgo en el WWK Arena por la fecha 5 de la Bundesliga.

El volante alemán Robin Fellhauer aprovechó un error en la salida del portero Manuel Neuer, le robó la pelota y colocó el 1-0 al minuto de partido.

Para el segundo tiempo, Luis Díaz marcó un golazo de tijera al minuto 51. pero su tanto sería invalidado por fuera de juego previo a la acción.

Al minuto 55, el marroquí Ismail Saibari empató las acciones de juego, y 9 minutos después, al 64, el delantero portugués Rodrigo Ribeiro colocó el 2-1.

Finalmente, al 80 de partido, Nathaniel Brown empató las acciones para el “Gigante de Baviera” y ceder el liderato en la Bundesliga.

En lo que se refiere a la Champions League, el 10 de septiembre de 2026, Bayern Múnich goleó por 5-0 al F.K. Bodø/Glimt con las anotaciones de Jamal Musiala al 47, de Harry Kane al 61, de Alphonso Davies al 77 y doblete de Michael Olise al 83 y 90+2-

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