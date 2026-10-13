Colombia

Verónica Alcocer estaría buscando abogado para que lleve su proceso legal tras las denuncias de Eva Ferrer

La estrategia jurídica de la exprimera dama comenzaría con una ronda de reuniones con penalistas para concretar su defensa, que también buscaría ser escuchada por la Fiscalía antes de que el ente acusador confronte las pruebas y otros testimonios

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, está en el ojo del huracán debido a su cargo protocolario en medio de su separación con Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, está en el ojo del huracán debido a su cargo protocolario en medio de su separación con Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia
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Verónica Alcocer estaría en busca de un abogado y pedirá ser escuchada por la Fiscalía General de la Nación ante una investigación formal que la entidad adelantaría por hechos relacionados con Eva Ferrer y personas de su entorno, según informó La FM, emisora colombiana.

El ente acusador estaría interesado en recibir primero otras versiones y revisar las pruebas disponibles antes de confrontarlas con la declaración de Alcocer. La exprimera dama tendría previsto reunirse con abogados penalistas para definir su estrategia jurídica.

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En el caso de la exprimera dama, Verónica Alcocer, me dicen que hoy se reunirá con varios penalistas para saber quién enfrenta su complicado proceso. Y me dicen que una de las cosas que ella quiere pedir es ser escuchada por la Fiscalía, es decir, ser escuchada su versión cuanto antes por la Fiscalía”, explicó la periodista.

Ilustración en acuarela con rostros de dos mujeres, dos aviones en pista, paquetes apilados en un muelle y una pistola con cartuchos.
Una ilustración en acuarela reúne los retratos de Verónica Alcocer y Eva Ferrer junto a gráficos que representan aviones privados, cargamentos de drogas y armas de fuego - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los datos que reveló Quinn tiene que ver con que algunos de los mencionados en la investigación también estarían buscando asesoría legal.

De acuerdo con la comunicadora en su intervención en el matutino de la emisora, el abogado penalista Jaime Lombana representaría a Danilo Rueda y Carolina Plata, quienes habrían sido señalados como cercanos a Alcocer y vinculados al manejo de recursos por parte de la exasesora del Dapre.

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Los señalamientos incluyen presuntos delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos. La responsabilidad deberá establecerse con base en las actuaciones de las autoridades y las pruebas correspondientes.

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