Deportes

Luis Díaz no ha tenido un buen comienzo de temporada pero en el Bayern Múnich confían en la recuperación del colombiano: “Resuelve situaciones”

Max Eberl, director deportivo del club, destaca que el colombiano participa en el juego y confía en que sus movimientos le permitan dejar atrás la racha negativa tras fallar ocasiones claras recientemente

Guardar

El Bayern Múnich regresó a las competencias oficiales tras la fecha FIFA y el 10 de octubre de 2026, Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas en el empate del Bayern Múnich ante Augsburgo por la Bundesliga.

Díaz anotó un golazo de tijera para darle la ventaja al “Gigante de Baviera”, pero previo a la jugada, el defensor croata Josip Stanišić estaba adelantado al continuar la acción.

PUBLICIDAD

Por esta razón, el “Gigante de Baviera” en las palabras del directivo Max Eberl salió a defender a la estrella de la selección Colombia.

El VAR anuló un gol de chilena a Luis Díaz contra el Augsburgo tras la revisión de un fuera de juego previo de Josip Stanišić-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
El VAR anuló un gol de chilena a Luis Díaz contra el Augsburgo tras la revisión de un fuera de juego previo de Josip Stanišić-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

En las palabras que citó el diario Bild de Alemania, Eberl explicó que se lamentó por el gol anulado a Díaz, pero se mostró con confianza sobre la recuperación del buen nivel deportivo del “Guajiro”:

“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque simplemente le habría hecho bien. Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”.amente en una trayectoria ascendente”, dijo.

PUBLICIDAD

En territorio alemán, Luis Díaz recibió el apoyo del "Gigante de Baviera"-crédito Bild
En territorio alemán, Luis Díaz recibió el apoyo del "Gigante de Baviera"-crédito Bild

Las declaraciones de Eberl se dieron luego del tajante análisis del diario Bild titulado “Baviera tiene la crisis de Díaz” en la cual detallan el mal arranque del colombiano en la temporada 2026-2027.

Allí explican que si el colombiano no levanta su rendimiento, el Bayern se verá con preocupación de cara a lo que será la posición de extremo izquierdo:

“De lo contrario, el Bayern tiene un problema en la izquierda: Díaz es el único jugador estrella sin un suplente de garantías. El nuevo fichaje, Ismael Saibari (25), también puede jugar por la izquierda, pero se siente más cómodo en el centro. Serge Gnabry (31) y Lennart Karl (18) también están pensados ​​principalmente para jugar en el centro o por la derecha, como suplentes del actualmente lesionado Jamal Musiala (23/desgarro muscular en el muslo derecho) y de Olise", explicaron a detalle.

Luis Díaz y sus estadísticas con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: así fue su gol anulado

El conjunto alemán disputará su próximo compromiso de Champions League frente al Stavanger en una cancha de césped artificial-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
El conjunto alemán disputará su próximo compromiso de Champions League frente al Stavanger en una cancha de césped artificial-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz convirtió una chilena para el Bayern Múnich ante el Augsburgo, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. La jugada se produjo al comienzo del segundo tiempo, cuando el equipo bávaro perdía 1-0.

El empate válido llegó instantes después por medio del marroquí Ismael Saibari, quien estableció el 1-1 entre Augsburgo y Bayern Múnich.

Díaz había definido con una acrobacia dentro del área, tras una respuesta deficiente del arquero rival. La revisión determinó que hubo posición adelantada en el inicio de la acción y el árbitro anuló el gol del delantero colombiano.

En lo que se refiere a sus números, Díaz lleva un total de 8 partidos en 615 minutos acumulados en todas las competencias y por el momento lleva un gol.

A continuación, estos son los detalles de la única anotación del colombiano por el momento:

  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

En lo que se refiere al encuentro más cercano que tendrá el “Gigante de Baviera”, será en su visita a Noruega para jugar ante el Viking a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), el 13 de octubre de 2026. Esta será la agenda apretada que tendrá en el mes de octubre:

  • 13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich
  • 17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig
  • 21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal
  • 25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich
  • 28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo
  • 31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaAugsburgo vs. Bayern MúnichChampions LeagueColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

La Amarilla tendrá su segundo y último partido de preparación ante Venezuela en el centro de entrenamiento construido por la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

El delantero colombiano ganó tres títulos con el equipo ‘Colchonero’ y marcó 70 goles en 91 partidos jugados con el equipo madrileño

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”

El máximo accionista escarlata manifestó inquietud en X luego de que el juez retirara la pena máxima inicialmente decretada durante el duelo de la Liga BetPlay frente a Independiente Medellín

Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”

Luis Suárez anotó y fue figura con Sporting de Lisboa tras un largo viaje desde la selección Colombia: “Tres días de locos”

El delantero de la “Tricolor” buscará seguir en su racha positiva tras anotar en su regreso a la Primeira Liga de Portugal

Luis Suárez anotó y fue figura con Sporting de Lisboa tras un largo viaje desde la selección Colombia: “Tres días de locos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

Shakira le agradeció a su ex Antonio de la Rua por el éxito de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: “Me ha apoyado muchísimo”

Este es el video de la violenta pelea callejera que protagonizó Cris Valencia: recibió varios puñetazos y señaló a fanáticos de Westcol

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Deportes

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Viking vs. Bayern Múnich en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz en la Champions League

Difícil noche para Luis Díaz en Noruega antes del partido de Champions League: hinchas rivales llegaron en la madrugada con pólvora al hotel de concentración

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”

Luis Suárez anotó y fue figura con Sporting de Lisboa tras un largo viaje desde la selección Colombia: “Tres días de locos”