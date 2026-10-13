Luis Díaz no ha tenido un buen comienzo de temporada pero en el Bayern Múnich confían en la recuperación del colombiano: “Resuelve situaciones”

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El Bayern Múnich regresó a las competencias oficiales tras la fecha FIFA y el 10 de octubre de 2026, Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas en el empate del Bayern Múnich ante Augsburgo por la Bundesliga.

Díaz anotó un golazo de tijera para darle la ventaja al “Gigante de Baviera”, pero previo a la jugada, el defensor croata Josip Stanišić estaba adelantado al continuar la acción.

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Por esta razón, el “Gigante de Baviera” en las palabras del directivo Max Eberl salió a defender a la estrella de la selección Colombia.

El VAR anuló un gol de chilena a Luis Díaz contra el Augsburgo tras la revisión de un fuera de juego previo de Josip Stanišić-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

En las palabras que citó el diario Bild de Alemania, Eberl explicó que se lamentó por el gol anulado a Díaz, pero se mostró con confianza sobre la recuperación del buen nivel deportivo del “Guajiro”:

“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque simplemente le habría hecho bien. Está recuperando su mejor forma, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”.amente en una trayectoria ascendente”, dijo.

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En territorio alemán, Luis Díaz recibió el apoyo del "Gigante de Baviera"-crédito Bild

Las declaraciones de Eberl se dieron luego del tajante análisis del diario Bild titulado “Baviera tiene la crisis de Díaz” en la cual detallan el mal arranque del colombiano en la temporada 2026-2027.

Allí explican que si el colombiano no levanta su rendimiento, el Bayern se verá con preocupación de cara a lo que será la posición de extremo izquierdo:

“De lo contrario, el Bayern tiene un problema en la izquierda: Díaz es el único jugador estrella sin un suplente de garantías. El nuevo fichaje, Ismael Saibari (25), también puede jugar por la izquierda, pero se siente más cómodo en el centro. Serge Gnabry (31) y Lennart Karl (18) también están pensados ​​principalmente para jugar en el centro o por la derecha, como suplentes del actualmente lesionado Jamal Musiala (23/desgarro muscular en el muslo derecho) y de Olise", explicaron a detalle.

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Luis Díaz y sus estadísticas con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: así fue su gol anulado

El conjunto alemán disputará su próximo compromiso de Champions League frente al Stavanger en una cancha de césped artificial-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz convirtió una chilena para el Bayern Múnich ante el Augsburgo, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. La jugada se produjo al comienzo del segundo tiempo, cuando el equipo bávaro perdía 1-0.

El empate válido llegó instantes después por medio del marroquí Ismael Saibari, quien estableció el 1-1 entre Augsburgo y Bayern Múnich.

Díaz había definido con una acrobacia dentro del área, tras una respuesta deficiente del arquero rival. La revisión determinó que hubo posición adelantada en el inicio de la acción y el árbitro anuló el gol del delantero colombiano.

En lo que se refiere a sus números, Díaz lleva un total de 8 partidos en 615 minutos acumulados en todas las competencias y por el momento lleva un gol.

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A continuación, estos son los detalles de la única anotación del colombiano por el momento:

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

En lo que se refiere al encuentro más cercano que tendrá el “Gigante de Baviera”, será en su visita a Noruega para jugar ante el Viking a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), el 13 de octubre de 2026. Esta será la agenda apretada que tendrá en el mes de octubre:

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich

17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig

21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal

25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund