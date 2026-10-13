Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, aseguró que Gustavo Petro es la persona a la que más le teme en el mundo: “Tengo miedo por mi vida y por la de mi familia”

Entrevista a Angie Rodríguez sobre Gustavo Petro junto al senador Germán Rodríguez - crédito @GermanRSenador/X

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La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez afirmó que teme por su vida y la de su familia, y señaló al expresidente Gustavo Petro como la persona a la que más miedo le tiene. La declaración ocurrió durante una entrevista con el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, difundida por el legislador en sus redes sociales.

Rodríguez pidió apoyo a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para definir sus medidas de resguardo. “Que me ayuden con la formalización de mis esquemas de seguridad de la UNP y el de Policía”, expresó.

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El senador le preguntó de forma directa si sentía temor por su seguridad. “Tengo miedo por mi vida y por la de mi familia”, respondió la exfuncionaria.

Ante una nueva consulta sobre a quién le teme más, Rodríguez contestó: “A Gustavo Petro”.

La conversación se realizó en el espacio Vértice, destinado a entrevistas. Al presentar a la exdirectora del Dapre, el senador sostuvo que ella habló sobre situaciones que, según dijo, ocurrían en el gobierno Petro.

Una ilustración en acuarela representa a Angie Rodríguez junto al político Gustavo Petro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de conflicto sentre Petro y Rodríguez

Angie Rodríguez fue una de las funcionarias más cercanas a Gustavo Petro durante su gobierno. El 6 de febrero de 2025 asumió la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo desde el que tuvo participación en decisiones centrales de la Casa de Nariño. Su llegada se produjo tras la salida de Laura Sarabia de esa dependencia.

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Rodríguez dejó el Dapre a comienzos de 2026 y pasó a la gerencia del Fondo Adaptación. La exfuncionaria ha sostenido que ese traslado fue impuesto y estuvo relacionado con diferencias que mantuvo con el presidente y con integrantes del entorno presidencial.

La ruptura entre ambos se hizo pública durante su gestión en el Fondo Adaptación. Rodríguez cuestionó un eventual traslado de más de un billón de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo el argumento de que esos recursos ya estaban comprometidos para obras de mitigación de inundaciones en La Mojana. Según afirmó, no fue convocada a una discusión técnica sobre la medida y advirtió a varias entidades de control sobre una posible desviación de poder.

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Las reacciones a la entrevista de Angie Rodríguez en las que afirmó que su mayor victimario era el presidente Petro “¿Dónde están todas las feministas” - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El 27 de julio de 2026, Petro solicitó públicamente que Rodríguez fuera declarada insubsistente como directora del Fondo Adaptación y cuestionó su desempeño. El Ministerio de Hacienda formalizó su retiro a través del Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, que dejó sin efecto su nombramiento desde el 1 de agosto.

Tras su salida, Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el entonces presidente. También aseguró que recibió amenazas e intimidaciones después de hacer públicas sus acusaciones sobre presuntas irregularidades en el Ejecutivo.

En octubre de 2026, Rodríguez respaldó las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y afirmó que informó a Petro sobre supuestas anomalías en contratos, nombramientos y decisiones administrativas. Además, señaló que entre Petro y Alcocer existiría un supuesto “pacto de silencio” para protegerse frente a cuestionamientos públicos. Estas declaraciones corresponden a la versión de Rodríguez y no han sido comprobadas judicialmente.

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Petro respondió a algunas de las acusaciones recientes de su excolaboradora. Ante las versiones sobre una supuesta red de mujeres con influencia dentro de la Casa de Nariño, el exmandatario negó que pudiera ser manipulado por personas de su entorno y escribió en su cuenta de X que no era “un hombre estúpido”.

Gustavo Petro pidió por X al Ministerio de Hacienda la salida de Angie Rodríguez y vinculó su situación a una incapacidad médica de origen psiquiátrico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las afirmaciones de Angie Rodríguez profundizan la controversia sobre su salida del Gobierno y trasladan el caso al terreno de la seguridad personal y las denuncias institucionales. Mientras las acusaciones no cuenten con decisiones judiciales o pronunciamientos de las autoridades competentes, el conflicto seguirá marcado por versiones contrapuestas entre la exfuncionaria y Gustavo Petro.

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