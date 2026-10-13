Colombia

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

La actriz y jurado de ‘Yo me llamo’ habló sobre su percepción del mandatario, quien recientemente cumplió dos meses al frente de la Presidencia de Colombia

Amparo Grisales respaldó a Abelardo de la Espriella y habló de su Gobierno - crédito montaje - Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión - AP/Santiago Saldarriaga
Amparo Grisales respaldó a Abelardo de la Espriella y habló de su Gobierno - crédito montaje - Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión - AP/Santiago Saldarriaga
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La actriz Amparo Grisales expresó su respaldo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y aseguró que confía en el rumbo de su Gobierno durante una entrevista en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio. La artista afirmó que percibe optimismo entre los ciudadanos y destacó la actividad del mandatario en sus primeros meses de gestión.

Grisales, conocida por su trayectoria en la televisión colombiana y por su participación como jurado en Yo me llamo de Caracol Televisión, abordó asuntos políticos, personales y profesionales en la entrevista, En ese espacio, negó que sus amistades con figuras públicas definan su postura frente a los gobiernos o sectores partidistas.

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La actriz habló del actual escenario político después de la administración de Gustavo Petro y manifestó una opinión favorable sobre la llegada de De la Espriella a la Presidencia. Para referirse al mandatario, utilizó el apodo con el que es conocido públicamente.

Amparo Grisales recordó a su mamá en 'Yo me llamó' y así reaccionó - crédito captura de pantalla Yo me llamo edición Colombia/YouTube
La actriz afirmó que la llegada del mandatario evitó un escenario negativo para Colombia - crédito captura de pantalla Yo me llamo edición Colombia/YouTube

“Pues a mí me encanta que haya llegado el tigre, porque la verdad, si no, con esto nos hubiéramos ido no sé a dónde y de eso creo que nos dimos cuenta muchos (...) Claro que hay otros que son ciegos, siguen sin querer ver muchas cosas”, dijo Amparo.

Amparo Grisales destacó la actividad del presidente Abelardo de la Espriella

Durante la entrevista, la actriz señaló que observa una participación activa del jefe de Estado en los asuntos de gobierno. También consideró que el presidente eligió a personas capacitadas para integrar su equipo de trabajo.

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Amparo Grisales sostuvo que Abelardo de la Espriella se ha rodeado de “gente muy buena” e idónea en cada área. A su juicio, esa conformación del Gobierno y la presencia pública del mandatario generan expectativas favorables entre parte de la población.

La actriz afirmó que ve al presidente “trabajando de verdad” y dijo que esa actitud era necesaria para el país. Además, expresó su confianza en que el jefe de Estado cumpla los compromisos planteados durante su campaña electoral.

Amparo Grisales expresó su respaldo al presidente Abelardo de la Espriella - crédito EFE/Mario Caicedo
Amparo Grisales expresó su respaldo al presidente Abelardo de la Espriella - crédito EFE/Mario Caicedo

“Me parece que se ha movido mucho, me parece supertrabajador, que se ha rodeado de gente muy buena, gente idónea en cada tema, uno lo ve trabajando de verdad y eso nos hacía falta. La gente está muy optimista (...) Él trabaja muchísimo”, añadió la jurado de Yo me llamo.

Sus comentarios se produjeron en un contexto de debate político en Colombia, donde la llegada de De la Espriella al poder ha generado posturas divididas.

La actriz rechazó las etiquetas por sus amistades con expresidentes

En otro momento de la conversación, Grisales se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por su cercanía con algunos expresidentes colombianos. La actriz aclaró que no se identifica con corrientes políticas específicas y pidió que sus vínculos personales no se interpreten como una adhesión automática a determinados sectores.

“Al presidente Samper, yo lo conozco antes de que fuera presidente; la gente también te da duro porque eres amiga de Juan Manuel (...) Así conocí a muchas personas, como a Gabo, antes de ser Nobel... Yo solo era amiga, pero la gente le mete la cosa política; por eso yo no soy ni samperista ni santista. A mí no me gusta que me pongan apellidos”, afirmó.

La actriz explicó que puede coincidir con algunas decisiones de dirigentes políticos y discrepar de otras, sin que eso defina una filiación partidista. “Por más amiga que sea, no quiere decir que no pueda estar de acuerdo con unas cosas y otras no”, añadió.

Exjurado de 'Yo me llamo', habló de la tensa relación que mantuvo con loa actriz y aseguró que la situación lo llevó a salir del formato - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Amparo Grisales señaló que priorizó su carrera artística ante la posibilidad de ocupar un cargo de elección popular - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Grisales también reveló que, en el pasado, un grupo de amigos empresarios le propuso postularse al Senado. Según relató, agradeció la sugerencia, pero decidió no avanzar en una carrera electoral porque su prioridad ha sido la actuación, por lo que agradeció la invitación a participar en política, pero al final la rechazó completamente.

La intérprete explicó que su profesión ocupa un lugar central en su vida y recordó que rechazó propuestas de parejas que pretendían que dejara su trabajo. También dijo que la actividad artística fue un apoyo durante momentos personales difíciles, entre ellos la muerte de su madre.

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