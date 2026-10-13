Difícil noche para Luis Díaz en Noruega antes del partido de Champions League: hinchas rivales llegaron en la madrugada con pólvora al hotel de concentración

Los hinchas del Viking FK llegaron hasta el sitio de concentración y encendieron juegos pirotécnicos en la madrugada de Noruega - crédito Bild

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El Bayern Múnich visitará este martes al Viking en Stavanger por su segundo encuentro de la Liga de Campeones, después de que desconocidos lanzaran fuegos artificiales frente al hotel del plantel durante la madrugada, en un aparente intento de alterar el descanso previo al partido. Las detonaciones comenzaron a la 1:15 y duraron casi dos minutos, a pocas horas del inicio del duelo, según el diario alemán BILD, que estuvo en el lugar.

Las explosiones se escucharon incluso desde el puerto de Stavanger y la pirotecnia pudo verse por encima de los edificios cercanos al Radisson Blu Atlantic, un hotel de cuatro estrellas y diez pisos ubicado en esta ciudad noruega de 152.000 habitantes. La policía y otros agentes de seguridad no acudieron al lugar, por lo que los responsables pudieron continuar con los lanzamientos sin interrupciones.

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La identidad de quienes encendieron los artefactos no fue confirmada. Sin embargo, la acción coincide con una práctica recurrente entre aficionados locales en algunas ciudades europeas, que buscan perturbar el descanso de los equipos visitantes antes de partidos internacionales, y se presume que pudieron haber participado seguidores del Viking.

En Turquía, los hinchas del Galatasaray de Davinson Sánchez incurrieron en la misma conducta, pero en el hotel de concentración del FC Barcelona previo al partido que tendrá lugar en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul.

Hora y dónde ver el partido del Bayern Múnich vs. Viking FK en la Uefa Champions League

El "Guajiro" ya se prepara para lo que será el juego ante Augsburgo-crédito @fcbayern/Instagram

El partido será el primer cruce europeo entre Bayern Múnich y Viking, vigente campeón de Noruega. El equipo alemán llega después de vencer 5-0 al Bodø/Glimt y conserva un invicto ante clubes noruegos: ganó siete de sus nueve enfrentamientos y empató los otros dos, con 30 goles marcados, una media de 3,3 por encuentro.

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Los equipos noruegos solo ganaron una vez en los 13 partidos de Copa de Europa o Liga de Campeones contra adversarios alemanes. El único triunfo ocurrió en octubre de 1999, cuando Rosenborg derrotó 3-0 al Borussia Dortmund.

El Viking perdió 11 de sus 13 compromisos en las dos principales competiciones continentales, con una victoria y un empate. Su 85 % de derrotas solo es superado por el FC Valletta entre los equipos que disputaron al menos diez partidos en esos torneos.

El conjunto de Stavanger tampoco ganó en sus siete presentaciones más recientes ante clubes de Alemania, con dos empates y cinco derrotas. En el estreno de la actual campaña cayó 3-1 ante el VfB Stuttgart, aunque su registro como local frente a rivales alemanes incluye dos victorias, dos igualdades y una caída.

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La última victoria del Viking en casa ante un equipo alemán fue en septiembre de 1982, cuando superó 1-0 al Lok. Leipzig por la Copa de la UEFA. El encuentro se jugará en el Viking-Stadion, cuyo campo está compuesto por fibras sintéticas estabilizadas con arena y otros materiales de relleno.

La alineación prevista para el Bayern incluía a Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane. El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. de Colombia y será transmitido por ESPN y Disney+.