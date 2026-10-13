Futbolista de Millonarios reapareció en las redes sociales tras superar lesión de rodilla: esta es la millonada que gana

El periodista afirmó que Giordana gana un buen dinero-crédito Losmillonarios.net/YouTube

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El delantero argentino Santiago Giordana seguirá vinculado a Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2026, pese a que no fue inscrito para ninguno de los dos semestres de la liga colombiana y no disputó minutos durante el año. El atacante permanece en Bogotá para cumplir el contrato que firmó por tres temporadas.

El 12 de octubre de 2026, Giordana reapareció en un asado junto al delantero Rodrigo Contreras y el director deportivo Ariel Michaloutsos, quien confirmó que el futbolista continúa en la capital colombiana. A comienzos de 2026, el club buscaba liberar un cupo de extranjero, pero el jugador optó por operarse la rodilla derecha debido a una molestia que arrastraba.

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En la historia del director deportivo de Millonarios reapareció Santiago Giordana-crédito Instagram

En este contexto, es importante recordar cuando el periodista Antonio Casale en charla con Millonarios.net explicó en el 2025 que el futbolista según información que tenía de sus fuentes, Giordana ganaba un total de 300.000 dólares al año, lo que significaba una mensualidad de 25.000 dólares.

Millonarios contrató a Giordana en enero de 2024 tras su campaña con Deportivo Garcilaso de Perú, equipo con el que anotó 22 goles en 30 partidos. El delantero acumuló más de 2.600 minutos y terminó como máximo goleador del torneo peruano, según Publimetro.

Giordana se viene recuperando de una lesión- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Su llegada respondía a la planificación para competir en la Liga, la Superliga, la Copa y la Copa Libertadores. El acuerdo por tres años buscaba consolidar a un atacante que venía de su etapa más productiva fuera de Argentina.

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Antes de jugar en Perú, Giordana tuvo su primera experiencia internacional con Mushuc Runa de Ecuador, donde permaneció durante 2021 y 2022. En ese período sumó más de 2.000 minutos y convirtió 15 goles.

El delantero también pasó por Chacarita Juniors, Alvarado, Temperley, Villa Dálmine, Guillermo Brown y Belgrano, club en el que debutó como profesional. En su trayectoria registra 54 goles en 181 partidos.

Millonarios se mide ante Once Caldas en El Campín

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Millonarios recibirá a Once Caldas el martes 13 de octubre a las 8:30 p. m. en el Estadio El Campín, por la jornada 13 de la Liga Colombiana 2026-2. El equipo capitalino necesita cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos para sostenerse entre los ocho primeros y acercarse a los cuadrangulares finales.

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El conjunto albiazul suma cinco victorias, siete empates y dos derrotas, con 22 puntos y una diferencia de gol de +7. Una victoria ante Once Caldas podría llevarlo incluso a los tres primeros puestos de la clasificación.

La confirmación del horario despejó las dudas que habían surgido por el cambio de césped en El Campín, realizado después del concierto del grupo surcoreano BTS. El partido inicialmente estaba previsto para la semana del 12 de octubre de 2026.

Millonarios llega tras igualar 1-1 con Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo. La seguidilla sin victorias también incluyó la eliminación de la Copa Colombia frente a Barranquilla FC.

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El técnico Alberto Gamero convocó al extremo Julián Angulo, quien ocupará el lugar de Francisco Chaverra, expulsado. La modificación será una de las novedades para el compromiso ante el equipo de Manizales.

El encuentro también puede marcar el debut de Juan Guillermo Cuadrado ante la afición de Millonarios en El Campín. El futbolista todavía no sumó minutos en ese estadio desde su llegada al club.

A continuación, esta es la lista de convocados del cuadro azul:

Arqueros

1. Javier Burrai

12. James Aguirre

Defensores

3. Samuel Martín

4. Stiven Barreiro

6. Sergio Mosquera

20. Danovis Banguero

22. Sebastián Valencia

26. Andrés Llinás

Volantes

7. Juan Guillermo Cuadrado

10. Daniel Ruiz

18. Rodrigo Ureña

20. Stiven Venga

25. Carlos Darwin Quintero

30. Sebastián del Castillo

Delanteros

11. Andrey Estupiñán

23. Leonardo Castro

24. Julián Angulo

33. Sebastián Mosquera