Colombia

La colombiana Piedad Bonnett se llevó el máximo galardón de poesía en España: el premio internacional Federico García Lorca de Granada la había considerado desde el 2007

El jurado reconoció la trayectoria de la escritora antioqueña, nacida en Amalfi en 1951, por una producción que explora la condición humana y aborda la realidad con valentía y precisión

La poeta colombiana Piedad Bonnett obtuvo el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La poeta colombiana Piedad Bonnett obtuvo el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
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La poeta colombiana Piedad Bonnett obtuvo el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, un reconocimiento a su trayectoria que coincide con la aspiración de la ciudad andaluza de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

El galardón distingue la obra de autores vivos que han contribuido al desarrollo, la renovación y la difusión de la poesía en español.

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La colombiana había postulado sus obras durante años sin éxito. De hecho, existen registros de que su trabajo literario ya aparecía en las consideraciones del premio desde el 2007, apenas 4 años después de que el país europeo lanzara el premio internacional.

Nacida en el municipio de Amalfi, Antioquia, en 1951, Bonnett ha desarrollado una carrera como poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. El jurado destacó su exploración de la condición humana y una escritura que aborda la realidad con valentía y precisión.

La autora nacida en el municipio de Amalfi figuraba en las consideraciones del galardón desde el año 2007 - crédito Europa Press
La autora nacida en el municipio de Amalfi figuraba en las consideraciones del galardón desde el año 2007 - crédito Europa Press

La decisión fue adoptada por representantes de instituciones culturales, académicas y literarias vinculadas al certamen español, reunidos en el Centro Federico García Lorca. Las bases de la convocatoria habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 22 de mayo de 2026.

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Una obra sobre la pérdida, el miedo y la fragilidad

La producción de Bonnett incluye De círculo y ceniza, su primer poemario, además de Lo que no tiene nombre, Tretas del débil y Poesía reunida, que recorre la evolución de su voz poética. A lo largo de su carrera recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Casa América de Poesía Americana.

La alcaldesa de la ciudad de Granada, Marifrán Carazo, valoró la elección de la escritora antioqueña y sostuvo que su obra ocupa un lugar propio en la literatura contemporánea en español.

“Tal y como ha destacado el jurado, Piedad Bonnett ha escrito sobre aquello que tantas veces nos cuesta nombrar: la pérdida, el miedo, la fragilidad, las contradicciones del amor y la dificultad de vivir. Y lo ha hecho sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética”, señaló la mandataria española durante la ceremonia de premiación.

La producción literaria de la autora abarca títulos como De círculo y ceniza, Lo que no tiene nombre y Poesía reunida - crédito Carlos Ortega/EFE
La producción literaria de la autora abarca títulos como De círculo y ceniza, Lo que no tiene nombre y Poesía reunida - crédito Carlos Ortega/EFE

El jurado estuvo integrado por representantes de la Fundación Federico García Lorca, el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, la Academia de Buenas Letras de Granada, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas y Casa de América. También participaron un crítico literario del diario ABC y Fundación ”la Caixa”.

La secretaría correspondió al concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. Durante la constitución del órgano, sus integrantes recordaron a Juan Ramón Ferreira, quien había presidido el fallo de la edición anterior.

La edición reunió propuestas procedentes de España y de 13 países de América Latina: Argentina, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Paraguay. La convocatoria congregó tradiciones literarias y generaciones poéticas de territorios unidos por el español.

Instituido en 2004, el premio cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa y se ha consolidado como un reconocimiento a la trayectoria poética en el ámbito hispánico. El Ayuntamiento de Granada señaló que la distinción a Bonnett se vincula con la candidatura cultural de la ciudad para 2031 y con su condición de Ciudad de la Literatura de la Unesco.

Piedad Bonnett
La convocatoria del certamen hispanoamericano reunió postulaciones de España y trece países de América Latina - crédito Rodrigo Jimenez/EFE

El Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca contribuye a fortalecer este legado y a proyectarlo hacia el futuro, conectando la tradición literaria de la ciudad con las voces más relevantes de la poesía contemporánea”, comentaron desde la administración de Granada, España.

Bonnett se suma a una lista de ganadores integrada por Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maia. En 2025, el reconocimiento fue concedido al poeta, filólogo y ensayista Jaime Siles.

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