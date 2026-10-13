Colombia

Caricaturista ‘Matador’ advirtió que su esquema de seguridad recibió la orden de la UNP de no estar junto a él: “Dejo constancia”

Julio César González le dejó un mensaje al presidente de la República, en medio de la polémica que se armó por la publicación en la que arremetió contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!"

El caricaturista y publicista fue señalado de "maltratar mujeres" en redes sociales, luego de la polémica publicación en la que señaló a Pineda - créditos Colprensa | Lina Gasca/Colprensa
El caricaturista y publicista fue señalado de "maltratar mujeres" en redes sociales, luego de la polémica publicación en la que señaló a Pineda - créditos Colprensa | Lina Gasca/Colprensa
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La ola de críticas hacia el caricaturitsa Julio César González Quiceno, conocido como Matador, luego de la publicación que compartió el domingo 11 de octubre de 2026 vía X, y en contra de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, no cesa.

González apuntó contra Pineda y cuestionó el destino de las ayudas humanitarias y la atención a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el 10 de agosto, y que dejó mayores afectaciones en Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó).

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La controversia surgió por el mensaje cargado de expresiones despectivas contra Pineda: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió “Matador”.

La publicación generó reacciones en redes sociales, de parte de la misma ciudadanía y hasta de integrantes del Gobierno nacional, que reprocharon los comentarios y los señalaron como ofensivos.

Sin embargo, la mañana del martes 13 de octubre “Matador” hizo una denuncia desde su perfil de X sobre una situación que se vendría presentando con su esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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“Un alto funcionario de la @UNPColombia les dio la orden a las personas que me cuidan de que me dejaran solo y que, si yo preguntaba, no me dijeran nada”, inicia la publicación por parte de González.

El caricaturista hizo la advertencia sobre su esquema de seguridad vía X la mañana del martes 13 de octubre de 2026 - crédito @Matador000/X
El caricaturista hizo la advertencia sobre su esquema de seguridad vía X la mañana del martes 13 de octubre de 2026 - crédito @Matador000/X

Al final, el caricaturista advirtió y señaló al jefe de Estado, luego de que aseguró: “¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!"

Para cerrar, “Matador” concluyó su mensaje al escribir: “Dejo constancia”. Sumado a lo anterior, el también publicista mencionó las cuentas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fiscalía General de la Nación, la ONG Reporteros Sin Fronteras y la Defensoría del Pueblo, que dirige Iris Marín, y que se refirió a la publicación por parte de González.

No obstante, para la defensora del Pueblo “@Matador000 se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, destacó desde su cuenta de X el 12 de octubre.

Iris Marín contra Matador por comentario ofensivo y machista en contra de la primera dama - crédito @MarnIris/X
Iris Marín contra Matador por comentario ofensivo y machista en contra de la primera dama - crédito @MarnIris/X

Denuncia de ‘Matador’ y su esquema de seguridad de la UNP se suma a la del activista de izquierda Levy Rincón

El caso de “Matador” se suma a otro caso similar que denunció a inicios de octubre de 2026 vía X el creador de contenido y activista político Levy Rincón.

El influencer de izquierda aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría retirado nuevamente su esquema de seguridad, pese a que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas había avalado su continuidad por riesgo extraordinario.

Rincón atribuyó la decisión a una persecución y denunció un supuesto plan para atentar contra su vida.

La protección asignada a Rincón está integrada por dos escoltas y una camioneta convencional para sus desplazamientos en Colombia. No obstante la UNP no emitió un pronunciamiento sobre la nueva denuncia en ese momento.

El activista, afín a la administración de Gustavo Petro, apuntó contra el director de la entidad, Didier Blanco; el presidente, Abelardo de la Espriella; el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña; y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Rincón sostuvo que Blanco habría actuado siguiendo órdenes de De la Espriella y Barrera Peña. “El criminal Didier Blanco, director de la UNP, me quiere asesinar. Dejo constancia en este tuit de que este señor ha emprendido una persecución en mi contra por orden de Abelardo de la Espriella y Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional”, escribió.

Levy Rincón aseguró que le quitaron nuevamente su esquema de seguridad - crédito @LevyRincon/X
Levy Rincón aseguró que le quitaron nuevamente su esquema de seguridad - crédito @LevyRincon/X

La autorización por riesgo extraordinario y la denuncia de persecución

El creador de contenido afirmó que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) había autorizado en septiembre que mantuviera las medidas de protección tras determinar que enfrentaba un riesgo extraordinario. Según su denuncia, la decisión posterior desconoció esa evaluación.

“Hoy decidió, nuevamente, desmontarme el esquema de seguridad, saltándose el estudio de riesgo del CERREM, que ya había autorizado que continuara haciendo uso del esquema por riesgo extraordinario. ¡La orden es asesinarme!”, dijo Rincón.

El activista también vinculó el retiro de la protección con una presunta estrategia contra activistas, políticos, líderes sociales e influenciadores de izquierda críticos del Gobierno.

Rincón acusó a De la Espriella, Barrera Peña y Blanco de estar “al servicio del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia” y mencionó a Cancino al referirse a supuestos “falsos positivos judiciales”.

La denuncia se suma a un episodio ocurrido el 12 de septiembre, cuando Rincón cuestionó el retiro de su equipo de seguridad después de que la UNP, según su versión, realizara una evaluación rápida que concluyó que ya no necesitaba medidas de protección.

En esa ocasión, afirmó que enfrentaba amenazas, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá. Atribuyó la calificación de riesgo extraordinario a un estudio realizado en junio, aunque al día siguiente señaló que la UNP le había enviado un correo que ratificaba su esquema con base en una evaluación efectuada en julio.

El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X
El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X

“El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes Abelardo de la Espriella pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace cuatro años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, dijo en ese entonces Rincón vía X.

El influencer también responsabilizó a Barrera Peña de una persecución que, según dijo, comenzó en 2020 después de sus denuncias sobre la compra de un software que presuntamente habría sido usado para interceptaciones ilegales contra sectores de la oposición, cuando el oficial dirigía la Dirección de Inteligencia.

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