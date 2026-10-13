Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió que Pipe Bueno consumía drogas y cuál era su escondite: “Esperé que se metiera a bañar”

Luisa Fernanda contó cómo encontró el escondite de las drogas de Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/ Instagram

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Luisa Fernanda W relató cómo descubrió que Pipe Bueno ocultaba sustancias en su celular, en medio de una crisis de pareja que, según ambos han contado en espacios públicos, estuvo marcada por el consumo de alcohol y otras drogas, la pérdida de confianza y el temor de que la familia se separara.

La creadora de contenido habló de ese episodio durante su participación en El Rincón de los Errores. Allí explicó que empezó a advertir cambios en el comportamiento del cantante y que, antes de confirmar sus sospechas, le preguntó de forma directa si atravesaba problemas con el consumo.

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“Yo me empecé a dar cuenta de que Pipe no solo estaba tomando, sino que estaba consumiendo otras cosas (...) Yo lo conozco mucho, yo lo miraba a los ojos y le decía: ‘No te reconozco, no te veo’, y él me decía: ‘Amor, es que he tenido mucho trabajo’, pero yo lo veía a los ojos y lo sentía como sin alma”, reveló Luisa.

Pese a que el cantante le aseguró estar bien, esa actitud le confirmó a Luisa que su pareja restaba consumiendo drogas y, aunque al inicio no tenía pruebas, sí tenía el presentimiento. “Yo le pedí mucho a Dios, le pedía que me mostrara porque yo no podía permitir que eso pasara en mi casa, le pedí a Dios que me ayudara a sacar a Pipe de ahí”, recordó.

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Cuando sus sospechas aumentaron, Luisa empezó a revisar las pertenencias del cantante para confirmar lo que pensaba. Según contó, buscó varias veces entre su ropa y en los cajones de la casa, pero no encontró nada.

“Yo empecé a buscar en sus cosas y no encontraba nada y yo decía: ‘¿En dónde guardará lo que se está metiendo?’. Un día se metió a bañar y dejó el celular cargando y algo en mí me dijo que abriera la carcasa del celular. Abrí y ahí encontré (...) cuando vi eso empecé a temblar", relató la influenciadora durante la conversación.