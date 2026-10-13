Colombia

Luisa Castro estaría embarazada de Westcol: esta es la publicación en redes sociales que desató los rumores

Una publicación en Instagram y un mensaje que el creador de contenido dejó semanas atrás avivaron las versiones, aunque ninguno confirmó planes familiares

Un repost de Luisa Castro despertó rumores sobre un posible embarazo con Westcol - crédito @luisacastrooo/ Instagram
Un repost de Luisa Castro despertó rumores sobre un posible embarazo con Westcol - crédito @luisacastrooo/ Instagram
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Una publicación compartida por Luisa Castro en Instagram abrió una serie de especulaciones entre usuarios de redes sociales sobre un posible deseo de ser madre junto a Westcol.

Esto se sumó a que hace un par de semanas el streamer, en una publicación por el embarazo de Karina García y Kris R reveló su deseo de convertirse en padre, lo que elevó los rumores de que sería un plan que tiene a corto plazo.

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El origen de los comentarios fue un repost que hizo Luisa Castro de una imagen de la modelo húngara Bárbara Palvin junto a su hijo recién nacido, mostrando las primeras semanas de maternidad. La fotografía, que también incluye una referencia a Dylan Sprouse, pareja de la modelo, fue interpretada por algunos seguidores como una posible señal relacionada con la maternidad.

Luisa Castro generó especulaciones tras compartir una publicación relacionada con la maternidad - crédito @luisacastrooo/ Instagram
Luisa Castro generó especulaciones tras compartir una publicación relacionada con la maternidad - crédito @luisacastrooo/ Instagram

La publicación no estuvo acompañada por un mensaje de Castro que permitiera establecer el motivo por el cual decidió compartirla. Por esa razón, la hipótesis sobre un embarazo o un proyecto familiar se basa únicamente en interpretaciones de usuarios, sin declaraciones públicas de la influenciadora ni del streamer.

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Además, los seguidores de Castro notaron que en la sección en donde tiene las publicaciones reposteadas suele recompartir sus mismas publicaciones o posts relacionados con su vida, lo que dio más fuerza a los rumores de que la pareja estaría en planes de ser padres.

Un comentario de Westcol alimentó las versiones en redes sociales

Las reacciones surgieron semanas después de que Westcol dejara un comentario en una publicación de Karina García y el cantante Kris R. Según lo que circuló en redes, el creador de contenido señaló que las imágenes de la pareja le despertaban el deseo de convertirse en padre.

Ese mensaje provocó comentarios sobre la posibilidad de que el streamer quisiera tener hijos en el futuro. No obstante, el comentario no incluyó una fecha, una referencia directa a Luisa Castro ni una confirmación de planes concretos.

Westcol habló semanas atrás sobre la posibilidad de convertirse en padre - crédito @westcol / Instagram
Westcol habló semanas atrás sobre la posibilidad de convertirse en padre - crédito @westcol / Instagram

Las versiones sobre una eventual paternidad de Westcol se sostienen en publicaciones y comentarios que los protagonistas no han explicado públicamente. La reacción de la creadora de contenido a una imagen relacionada con la maternidad se sumó a ese antecedente y llevó a que el tema volviera a circular.

Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció para confirmar que esté esperando o planeando un embarazo o que exista una decisión conjunta de ampliar la familia.

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