Shakira le agradeció a su ex Antonio de la Rua por el éxito de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: “Me ha apoyado muchísimo”

En la última noche de su residencia europea, ante más de 55 mil espectadores, la artista colombiana destacó la ayuda de su expareja - crédito @shakirachilefc/IG

Guardar

Shakira le dedicó un mensaje a Antonio de la Rúa desde el escenario de Macondo Park en la noche que cerró su residencia europea en Madrid.

“Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, dijo la cantante colombiana ante más de 55 mil personas que se dieron cita por última vez en este espacio construido especialmente para sus presentaciones.

PUBLICIDAD

La artista detalló el papel que cumplió De la Rúa detrás de escena. “Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, explicó, antes de citar una frase del cantautor uruguayo Jorge Drexler para introducir el agradecimiento central de la noche.

“Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este, que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, cerró la cantante, según el mismo medio.

PUBLICIDAD

Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram

El mensaje se dio en el cierre de la residencia europea de la artista, que dejó una cifra que resume el alcance del fenómeno con casi un mes de espectáculos en el espacio Macondo Park, dentro del recinto Iberdrola Music de Villaverde.

Los mensajes en redes no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente comentarios como “La educación y elegancia que desborda esta mujer, como debe ser”; “Creo que nos está dando una lección de segundas oportunidades”; “Una cosa es lo personal, pero él fue quien la ayudó a promocionar su disco Laundry Service”, entre otros.

Cabe destacar que el cierre de la gira se produjo con el anuncio de una última fecha para el lunes 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. En total fueron 13 conciertos desde el 18 de septiembre, con un último show que convocó a más de 55.000 personas.

PUBLICIDAD

El último show reunió a Maluma, Bizarrap y una invitada sorpresa

La noche de despedida tuvo un cartel de lujo. Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap acompañaron a la artista sobre el escenario, y a último momento se sumó una invitada que nadie esperaba: Laura Pausini, que llegó por sorpresa para acompañarla por última vez.

Bizarrap, Maluma y Beéle fueron los invitados anunciados para su última fecha en Madrid - crédito Europa Press

La residencia de Shakira en Madrid reunió a 700.000 espectadores a lo largo de 13 conciertos realizados entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre en Macondo Park.

La fecha final ni siquiera estaba en el plan original. La promotora Live Nation había anunciado apenas una semana antes, el 6 de octubre, que se sumaba una cita extra “debido a la altísima demanda”, y los fanáticos se apuraron a comprar entradas con menos de siete días de anticipación.

PUBLICIDAD

Shakira admitió que le costó despedirse de España

Las palabras de la artista frente al público marcaron el tono de la noche. “Ya estamos en nuestro último concierto de esta residencia. Efectivamente, ha habido un antes y un después para mí. Ha sido todo un sueño”, dijo Shakira.

La cantante no ocultó que la despedida le pesaba. “Va a ser muy duro marchar otra vez de España”, expresó en otro pasaje de su discurso, reproducido por el mismo diario.

La gira sigue con paradas en Asia central y en Egipto

Shakira tendrá una presentación en Egipto - crédito @ticketegypt/IG

El final de la etapa madrileña no significa un descanso para la artista. El 18 de octubre se presentará en Bishkek, capital de Kirguistán, y el 28 de noviembre llevará su show a las pirámides de Guiza, en Egipto.

PUBLICIDAD

El diario dominicano describió el cierre madrileño como un espectáculo que la propia artista calificó de “punto de inflexión” en su carrera, con Maluma, Beéle, Dani Martín, Laura Pausini y Bizarrap compartiendo escenario ante el público que colmó Macondo Park.

Con 13 fechas cumplidas y 700 mil espectadores reunidos en Villaverde, la residencia quedó atrás, pero la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continúa su recorrido por otros continentes antes de llegar a fin de año.