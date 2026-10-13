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Kevin Viveros volvió de la selección Colombia y marcó doblete con Athletico Paranaense: lidera la tabla de goleadores

El delantero con la selección Colombia jugó 97 minutos en los tres partidos amistosos de septiembre-octubre en su primer llamado a la Tricolor

Kevin Viveros igualó a Víctor Hugo Aristizabal y superó a Carlos Tévez como el jugador extranjero con más goles en su temporada debut en Brasil - crédito Athletico Paranaense
Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense
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Kevin Viveros alcanzó los 21 goles en el Brasileirao con un doblete ante Chapecoense y se convirtió en el extranjero con más anotaciones en una temporada de debut en la liga brasileña. El delantero colombiano superó los 20 tantos que Carlos Tevez marcó con Corinthians en 2005 e igualó la marca de Víctor Hugo Aristizábal.

El triunfo 4-1 de Athletico Paranaense en Chapecó, por la fecha 30, llevó al equipo rojinegro a 53 puntos y le devolvió el tercer puesto de la clasificación, por delante de Fluminense. Viveros anotó dos veces, mientras que Leozinho y Luiz Gustavo completaron la cuenta visitante.

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El colombiano llegó a Brasil a mediados de 2025, cuando el club disputaba la segunda división, y acumula 32 goles desde entonces. Con su segunda conquista ante Chapecoense dejó atrás al uruguayo David Terans, autor de 31 tantos entre 2021 y 2023, y al ecuatoriano Jofre Guerrón, que había anotado 28 entre 2010 y 2012.

Viveros abrió su cuenta a los 31 minutos, después de un córner en el que Gilberto Moraes desvió el balón en el primer palo y el colombiano apareció detrás de la defensa para definir con la portería vacía. Su segunda anotación llegó en el minuto 73, un minuto después del descuento de Maurício Garcez para Chapecoense.

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Kevin Viveros tiene contrato con Athletico Paranaense hasta el 2028 - crédito Athletico Paranaense

Dudu avanzó por la izquierda y envió un centro al área chica. El delantero resolvió con un taco por encima del arquero Anderson para establecer el 4-1 definitivo: “Era un partido difícil por la situación del rival, pero jugamos serios y necesitábamos los tres puntos. Gracias a Dios por los dos goles, sigo liderando la tabla de goleadores y trabajaré fuertemente para mantenerme ahí arriba”, afirmó Viveros tras el encuentro.

El atacante disputó 28 partidos del campeonato, todos como titular, y sostiene un promedio de 0,75 goles por presentación. Seis de sus 21 anotaciones fueron dobletes y cuatro llegaron desde el punto penal.

Su ventaja en la tabla de artilleros es de cinco goles sobre Pedro, delantero de Flamengo que suma 16. Además, encadenó tres jornadas consecutivas marcando ante Coritiba, Mineiro y Chapecoense.

Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito
Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense

El registro de Tevez como máximo goleador extranjero en una primera campaña del Brasileirao se mantuvo durante 21 años. El argentino había convertido 20 veces con Corinthians en 2005, su primer año en Brasil.

Aristizábal también había llegado a 21 tantos con Cruzeiro en 2003, aunque necesitó 36 partidos para completar esa cifra. Aquella producción le permitió recibir el premio al mejor extranjero del torneo.

El próximo umbral es el de Germán Cano, quien marcó 26 goles con Fluminense en 2022. Viveros necesita seis anotaciones más para superar al argentino y convertirse en el extranjero con mayor cantidad de goles en una misma edición del torneo brasileño.

El Aston Villa estaría interesado en Kevin Viveros

Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense
Athletico Paranaense es tercero en la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil - crédito Athletico Paranaense

El rendimiento de Viveros también despertó versiones de mercado. Aston Villa reanudó su interés por el delantero y evalúa una oferta superior a 20 millones de euros, equivalentes a cerca de 118,5 millones de reales, según publicó el medio brasileño RTI Esporte.

La operación, sin embargo, no cuenta con una propuesta oficial confirmada ante Athletico Paranaense. Los contactos se limitarían, por ahora, a evaluar una eventual inversión, mientras que las versiones previas sobre un posible pase a Sunderland no avanzaron más allá de especulaciones.

Nacido el 26 de abril de 2000 en Buenaventura, Viveros mide 1,80 metros y tiene contrato con Athletico Paranaense hasta junio de 2028. Antes de llegar al fútbol brasileño jugó en Carabobo de Venezuela y FK Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, además de América de Cali, Leones, La Equidad, Deportivo Cali y Atlético Nacional en Colombia.

El atacante, de 26 años, fue convocado por el entrenador Néstor Lorenzo en el proceso de renovación de la Selección Colombia. Ingresó desde el banco en los tres compromisos recientes del equipo nacional ante México, Paraguay y Perú.

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