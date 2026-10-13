Colombia

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

La congresista denunció una “organización pésima” en la segunda jornada del festival y advirtió que Bogotá estuvo “a punto de presenciar una tragedia” ante el récord de más de 200.000 asistentes en el Parque Simón Bolívar

- crédito Lalis/Facebook
- crédito Lalis/Facebook
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La congresista Lalis alertó sobre riesgos que se presentaron en la segunda jornada de Rock al Parque, después de que los organizadores comunicaran que el Parque Simón Bolívar había llegado a su capacidad con más de 274.000 asistentes.

A través de su cuenta de X, la representante del Pacto Histórico cuestionó la logística del evento gratuito organizado por el distrito y sostuvo que la multitud estuvo cerca de vivir una situación trágica. Su publicación estuvo dirigida a la Alcaldía de Bogotá y al alcalde Carlos Fernando Galán.

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“Lo de ayer en Rock Al Parque es GRAVÍSIMO. Estuvimos a punto de presenciar una tragedia”, escribió la congresista en el mensaje difundido el 12 de octubre. La organización del evento, agregó, “fue pésima”.

Lalis denunció personas desmayadas y falta de atención

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Lalis dejó duras críticas a la organización de Rock al Parque como al alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @smilelalis/X

La legisladora describió escenas de caos dentro del parque. “Gente desmayada, deshidratada y en pánico sin ninguna atención, más que la de los mismos asistentes”, relató en uno de los puntos de su publicación.

Lalis también apuntó contra el manejo del aforo. “El aforo estuvo lleno y aún así dejaron entrar más personas”, denunció, y añadió que la aglomeración impedía cualquier desplazamiento: “No se podía caminar para cambiar de escenario”.

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Sobre la situación en los escenarios, la congresista fue igual de directa: “Los escenarios estaban llenos y la gente estaba espichada, muchos tuvieron que salir sin atención médica oportuna”.

El mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán

El concierto siguió después de que el personal atendiera a personas con problemas para respirar y regulara la concentración frente a la tarima - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El concierto siguió después de que el personal atendiera a personas con problemas para respirar y regulara la concentración frente a la tarima - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El reclamo más duro de Lalis se centró en los dispositivos de salida del parque. “Habilitaron la salida de 200Mil personas por una sola puerta de 3M, eso pudo haber terminado en una tragedia”, afirmó.

La legisladora cerró su publicación con un pedido directo a las autoridades. “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”, sostuvo, y exigió que Carlos Fernando Galán tomara medidas antes de la última jornada del festival.

“Espero que hoy @CarlosFGalan se tomen las medidas pertinentes, porque si lo de ayer se repite puede pasar una tragedia y solo ustedes serán los responsables de no prever un evento de esa magnitud”, advirtió Lalis en el tramo final de su mensaje.

Sujetos vestidos de Winnie Pooh, Jesucristo y Unicornio se volvieron virales en Rock al Parque - crédito Redes sociales
Sujetos vestidos de Winnie Pooh, Jesucristo y Unicornio se volvieron virales en Rock al Parque - crédito Redes sociales

Esto generó una ola de reacciones entre los seguidores de la antes influenciadora y hoy representante a la Cámara por Bogotá, con mensajes como: “Querían buscar excusas para quitar el festival… cero requisas, logística, seguridad con 290k pudo terminar en tragedia, pero no… Bogotá juiciosa ante las peores condiciones"; “Pues eso es lo que quieren, que pase una tragedia para poder decir que lo cancelan... Y porque cancelarlo... Por lo que coreaban en contra del Presi”, entre otros.

l llamado de alerta que hizo el distrito a los asistentes

La directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), María Claudia Parías, confirmó que el Simón Bolívar completó su aforo total. “Ya se nos está reventando la participación ciudadana, en este momento, en Rock al Parque”, aseguró la funcionaria.

El Instituto Distrital de las Artes había anunciado previamente un dispositivo de movilidad con accesos por la calle 63 y la carrera 60, además de operación extendida de TransMilenio y 17 servicios TransMiZonales.

Sin embargo, también se presentaron reclamos por la falta de buses a la salida, pues en redes se hicieron virales denuncias que señalaban la desorganización a pesar de que se habían anunciado rutas hacia estaciones de Transmilenio como CAN- British Council y Salitre El Greco - Vive Claro.

Buses articulados rojos y buses azules circulan junto a una estación y una acera llena de personas al lado de un parque.
TransMilenio recomienda consultar rutas, horarios y paraderos en la TransMiApp antes de asistir a Rock al Parque - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las quejas, la tercera y última jornada que se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar pasó sin contratiempos y los asistentes pudieron disfrutar de los espectáculos musicales que tenían preparados para culminar la celebración de los 30 años de Rock al Parque.

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