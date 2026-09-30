Estadio El Campín ya tiene fecha de inauguración en el 2028, confimó el alcalde Carlos Fernando Galán: “De talla mundial”

El momento cuando el mandatario habla sobre la remodelación del "Coliseo de la 57" en términos de capacidad de espectadores-crédito Alcaldía de Bogotá

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El 30 de septiembre de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que para el mes de diciembre de 2028 se realizará la inauguración del estadio El Campín.

En un evento realizado en el Movistar Arena, acompañado junto a la concesionaria de Sencia, Galán realizó el anuncio de la fecha de la entrega del nuevo escenario deportivo.

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El alcalde de Bogotá reveló la fecha de la entrega del estadio El Campín con sus remodelaciones -crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

El 30 de septiembre de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que para el mes de diciembre de 2028 se realizará la inauguración del estadio El Campín.

En un evento realizado en el Movistar Arena, acompañado junto a la concesionaria de Sencia, Galán realizó el anuncio de la fecha de la entrega del nuevo escenario deportivo.

Infobae Colombia estuvo presente en el evento, y allí se conoció por parte del máximo mandatario de los bogotanos sobre la fecha en la cual se entregará el nuevo estadio, afirmando que los tiempos se harán con base en el acuerdo con el cual llegó con Sencia.

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Así sería el estadio El Campín-crédito Sencia - @alexisnoticias/X

“Para Bogotá y vamos a garantizar que Bogotá tenga en funcionamiento el nuevo estadio en diciembre del año 2028. Esos tiempos adicionales significan la garantía de que Bogotá tenga el estadio que se merece. Porque como lo decía hace un rato, los bogotanos y las bogotanas fueron los que nos pidieron: “No hagan un estadio que no esté al nivel que merece Bogotá”. Y eso es lo que hemos logrado en el acuerdo con Sencia, y es que Bogotá tenga en el 2028 el estadio que se merece y un estadio de talla mundial", dijo.

Sobre el tema de la capacidad, Galán recordó que desde su gestión en la Alcaldía de Bogotá comenzó a trabajar para que el aforo del estadio se aumente:

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“Ante esa petición, Sencia nos presentó una propuesta que permitirá que el nuevo estadio El Campín tenga capacidad para más de 60.000 espectadores. Esto permitirá que Bogotá sea sede de grandes eventos deportivos de talla mundial y también de grandes espectáculos de entretenimiento”, explicó.

SEO de Sencia se refirió a los retrasos de las obras de El Campín

El presidente de la concesionaria que administra el estadio El Campín detalló los motivos por los cuales se retrasaron los trabajos de remodelación-crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

En el mismo evento en el cual estuvo presente el SEO de Sencia Mauricio Hoyos, explicó los motivos por los cuales aún no se comenzaron los trabajos de remodelación, explicó que esperaban la autorización para realizar los trabajos:

“En compañía del IDRD y la Secretaría de Movilidad empezamos a modelar cuáles son esas soluciones que realmente podían hacer viable el proyecto y que desde el punto de vista estructural mejoraran las condiciones actuales que tenemos de movilidad. El estudio se presentó y quedó aprobado el 15 de septiembre de 2026, hace quince. Después de eso, entramos en la etapa de firmar el acta de inicio de la obra, la cual firmamos la semana pasada. Entonces, cuando nos preguntan por qué no habíamos iniciado la obra, aquí está la respuesta. Es porque estábamos corriendo los trámites necesarios que están bien detallados en la etapa de pre-construcción del contrato”, dijo.

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El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, entregó el plan de construcción del estadio-crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

Hoyos explicó que también trabajó en las alternativas de tener varias gramas de reemplazo para el estadio, con el objetivo de que en caso de que existan inconvenientes, se puedan solucionar de forma eficaz:

“Buscamos múltiples soluciones. Estuvimos en Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos para entender esos procesos. Allí encontramos una solución con una empresa brasileña, número uno del mundo, que nos ha asesorado durante el proceso. ¿Qué hicimos? Construimos cinco campos alternos al Nemesio Camacho. Es decir, tenemos cinco canchas disponibles. Como ustedes saben, la grama es un ser vivo y las condiciones climáticas pueden afectarla. Pero lo que nos pasó en febrero no nos volverá a pasar", afirmó.

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Y añadió: “El estadio Morumbí, por ponerles un ejemplo y un dato curioso que aprendimos durante este proceso, cambia la cancha seis veces al año. En el Nemesio Camacho, la última intervención fue en 2016 y después vino la intervención que hicimos nosotros de la cancha. En los países que tienen estaciones cambian la cancha hasta seis veces al año. Por eso tenemos cinco canchas alternas para que, en el caso de que tengamos un problema con la grama, podamos resolverlo de forma inmediata”.

El SEO de Sencia detalló las posibilidades que tienen para solucionar los problemas de la grama-crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

En lo que se refiere al comienzo de la obra, el vicepresidente de infraestructura de Sencia detalló que los equipos ingresaron al estadio para comenzar con los trabajos de remodelación:

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“Los equipos y la maquinaria ya ingresaron, y continuaremos con el ingreso paulatino de retroexcavadoras, volquetas, minicargadores y grúas para iniciar la fase de construcción. También estamos en el proceso de instalación de los campamentos, con los servicios de agua y energía, además de toda la infraestructura necesaria para el inicio de las obras”

Y añadió: “Hoy terminamos de limpiar la zona que todavía tiene material vegetal y tierra negra, con el fin de preparar las plataformas donde se ubicarán los equipos. Además, ingresará la primera piloteadora y comenzaremos su armado para posicionarla en los sitios correspondientes”.

También se mostró el monto total de la inversión, y la implementación de cinco gramas para ayudar a reconstruir el campo de juego-crédito Diego Ariza/Infobae Colombia