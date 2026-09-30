Alberto Gamero se refirió al debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: “Me gustó, pero estoy triste por el recibimiento”

El técnico samario se refirió al debut del "Panita" en el Atanasio Girardot-crédito Dimayor/YouTube

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El 29 de septiembre de 2026, Millonarios empató 2-2 con Independiente Medellín en la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026 y Alberto Gamero consideró justo el resultado, aunque cuestionó los problemas defensivos de su equipo y lamentó la recepción que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en el estadio Atanasio Girardot.

El futbolista debutó ante el club en el que inició su carrera profesional y fue ubicado en distintas zonas ofensivas.

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El técnico samario habló del debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios en el Atanasio Girardot-crédito David Jaramillo/Colprensa-crédito David Jaramillo/Colprensa

Juan Guillermo Cuadrado tuvo su estreno con Millonarios frente al Medellín, el equipo con el que debutó como profesional en 2008. Gamero lo utilizó inicialmente por ambas bandas y luego le pidió que se moviera hacia el centro para reducir sus recorridos.

“Lo de Cuadrado fue muy bueno para nosotros. Lo queremos cerca al arco; por momentos estuvo por derecha, luego por izquierda, y en la segunda parte le dijimos que se hiciera el interior central para que tuviera menos recorrido y aguantara un poco más”, detalló el técnico.

Gamero sostuvo que la experiencia y las condiciones ofensivas del volante le darán más variantes al plantel.

“Es un jugador que nos va a dar mucho fútbol, opciones de gol y seguramente va a tener posibilidades de hacer gol”, afirmó.

El entrenador también expresó su malestar por la reacción de la hinchada local hacia el exjugador del Medellín.

“Me gustó su debut, pero estoy triste por el recibimiento a una figura de esas. Eso le duele a uno”, manifestó.

El técnico consideró que la trayectoria de Cuadrado debía pesar en la reacción del público local, aunque admitió que el jugador cuenta con los recursos para afrontar ese ambiente.

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“Esto es fútbol y él es una persona de mucha categoría y experiencia, seguramente lo asimiló bien, pero a estas grandes figuras deberíamos recibirlas con los brazos abiertos, con generosidad, alegría y satisfacción”, afirmó.

Más conceptos de Alberto Gamero sobre el empate entre Medellín y Millonarios

El argentino Agustín Martegani recibiendo la marca de Sebastián del Castillo-crédito David Jaramillo/Colprensa

Gamero también valoró la evolución de Millonarios entre los dos compromisos disputados en la capital antioqueña. El entrenador vinculó la mejora con el regreso y la próxima disponibilidad de jugadores que habían estado fuera de la convocatoria por sus cargas físicas.

“Recuperamos a Souza y estamos recuperando a Ureña y Mosquera, que no vinieron por las cargas que tenían; entró Carlos Darwin, ya se sumó Cuadrado y estamos esperando a Mateo García y Contreras”, señaló. El técnico añadió que el objetivo inmediato será asegurar la clasificación en casa y confió en contar con los dos laterales para el siguiente partido.

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Más allá de la satisfacción por puntuar en Medellín, Gamero situó la defensa de las jugadas detenidas entre los asuntos pendientes del equipo. Para el entrenador, el empate reflejó un encuentro equilibrado en el que ambos conjuntos alternaron ataques y posesión.

Al analizar el 2-2, el técnico expuso una preocupación tras las acciones que derivaron en los tantos rivales:

“A veces duelen más los goles en pelota quieta porque primero lo entrenamos, y segundo, es el segundo gol consecutivo que nos hacen por esa vía. Hay que mejorar eso”.

La pelota quieta fue una de las armas con la cual Millonarios hizo daño-crédito David Jaramillo/Colprensa

Gamero defendió a Danovis Banguero frente a los cuestionamientos por su participación en una de las jugadas del Independiente Medellín:

“Estar comprometido en un gol no significa tener un mal partido. Banguero hizo un buen partido y defendió cuando tenía que hacerlo. Fue una jugada aislada de izquierda a derecha de ellos y hay que reconocer el buen control de Martegani”, sostuvo.

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El entrenador extendió el diagnóstico a las pelotas cruzadas y recordó que Del Castillo ocupó una posición de lateral que no es la habitual para él.

“Nos están costando las pelotas cruzadas, no solo la pelota quieta. Son temas para entrenar y corregir”, indicó.

Sobre la respuesta que buscará para esos problemas, Gamero descartó la marca zonal como método preferido.

“Ellos anteriormente hacían zona y a mí la zona nunca me ha gustado, me gusta la marcación mixta. Lo vamos a corregir porque tengo jugadores de experiencia y de buen biotipo”, expresó.

El técnico también agradeció a los seguidores de Millonarios que acompañaron al plantel fuera del estadio.

“A la salida del hotel nos dieron ese aliento, ese empuje y esa fuerza. Desafortunadamente, aquí en Colombia las hinchadas no pueden ir a los estadios, pero fueron al hotel. Nos vamos a reencontrar con ellos en Bogotá para que disfruten y podamos darles alegrías y satisfacciones allá”, concluyó.

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