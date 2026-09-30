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Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

El “Panita” regresó tras más de 16 años de ausencia del fútbol colombiano a disputar minutos en la Liga BetPlay, y lo hizo ante el equipo que lo vio nacer a nivel profesional

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El mensaje que recibió Juan Guillermo Cuadrado por parte de la hinchada del Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa
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El 29 de septiembre de 2026, Independiente Medellín y Millonarios empataron a dos goles en el estadio Atanasio Girardot en partido atrasado por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

De los 26.768 espectadores que acompañaron al rojo de la Montaña (según el reporte oficial del DIM), un sector de la hinchada que se encontró en oriental no se olvidó del regreso del volante Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano, y le envió un fuerte mensaje tratándolo como “traidor”.

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Otra de las tomas del mensaje que recibió Juan Guillermo Cuadrado por parte de los hinchas del Independiente Medellín-crédito @ColHinchas/X
Otra de las tomas del mensaje que recibió Juan Guillermo Cuadrado por parte de los hinchas del Independiente Medellín-crédito @ColHinchas/X

En los actos de protocolo previo al comienzo del juego, tanto los periodistas como los hinchas del “Poderoso de la Montaña” registraron el trapo que le dedicaron en contra de Cuadrado, y en dónde se muestra la cara tapada con una X de la exfigura de la selección Colombia:

“Hoy nos visita Judas, el traidor”, dijeron los hinchas del Medellín.

Alberto Gamero se refirió al ambiente hostil que recibió el volante en su regreso al fútbol colombiano-crédito @CamiloOrtiz_ok/X
Alberto Gamero se refirió al ambiente hostil que recibió el volante en su regreso al fútbol colombiano-crédito @CamiloOrtiz_ok/X

Por su parte, tras el empate entre “Embajadores” y el “Poderoso de la Montaña”, el técnico samario Alberto Gamero se lamentó sobre el recibimiento que tuvo Cuadrado por parte de la hinchada:

“Tengo que decirlo, Sheyla: estoy triste con un recibimiento a una figura como él. Eso me duele. Pero como siempre se dice, esto es fútbol y él es una persona de mucha categoría, un jugador de mucha experiencia y seguramente lo asimiló bien. Pero a estas grandes figuras nosotros las deberíamos de recibir con los brazos abiertos y con, y con mucha generosidad y con mucha alegría y mucha satisfacción”, dijo.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Otra de las tomas de la bandera que desplegó Independiente Medellín en contra de Juan Guillermo Cuadrado-crédito David Jaramillo/Colprensa

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