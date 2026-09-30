Colombia

En video quedó registrada una nueva agresión a un agente de tránsito en Pereira: el agresor tenía el SOAT y la revisión técnico-mecánica vencidos

El funcionario solicitó la documentación del automotor, pero el hombre aceleró para evadir el procedimiento; después, la Policía Nacional localizó el vehículo

Las autoridades detectaron que el automóvil circulaba con la revisión técnico-mecánica y el SOAT vencidos - crédito Captura video
Las autoridades detectaron que el automóvil circulaba con la revisión técnico-mecánica y el SOAT vencidos - crédito Captura video
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En Pereira, Risaralda, un agente de tránsito fue arrollado por un conductor que intentó escapar de un control vial en el sector de La Villa Olímpica. El funcionario había requerido el vehículo cuando el hombre decidió emprender la huida.

La Policía Nacional activó un plan candado tras el hecho y ubicó el automotor en el sector de Belmonte, donde las autoridades retomaron el procedimiento.

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El caso ocurrió durante un control de tránsito y terminó con la inmovilización del vehículo. Las autoridades detectaron que el conductor circulaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido desde el 17 de abril de 2026 y con la revisión técnico-mecánica vencida desde el 17 de abril de 2025.

Por esas irregularidades, los funcionarios impusieron los comparendos correspondientes. La actuación también incluyó la retención del automotor.

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