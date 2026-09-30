Atacaron con piedras y palos el bus del Real Cartagena en vía de Barranquilla: varios jugadores resultaron afectados

El bus del equipo cartagenero fue atacado tras disputar su encuentro ante Unión Magdalena en Santa Marta - crédito Dimayor/Acolfutpro

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Los jugadores y el cuerpo técnico del Real Cartagena fueron atacados con piedras y palos durante su trayecto de retorno a la ciudad heroica, tras disputar su encuentro contra Unión Magdalena, que se disputó en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta por el Torneo BetPlay Dimayor 2026 - II.

El ataque se registró en la noche del martes 29 de septiembre, en inmediaciones al peaje de Palermo, ubicado en la vía que conecta a Ciénaga (Magdalena) con Barranquilla.

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Al llegar al parador vial, varios sujetos salieron al tramo vial y concentraron sus ataques contra los ventanales del vehículo, que fueron golpeados con piedras y palos lanzados desde el exterior. Las esquirlas de los vidrios del automotor cayeron sobre los pasajeros y varias piedras terminaron dentro del autobús.

“Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía”, mencionó una persona de la delegación del equipo cartagenero en diálogo con el medio local El Universal.

Varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico sufrieron cortes y lesiones menores por los objetos lanzados y los cristales rotos. La delegación se refugió en una estación de Policía cercana, donde recibió atención médica de urgencia, donde se encuentran fuera de peligro.

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Incluso, algunos jugadores difundieron videos del estado del vehículo en redes sociales; las primeras hipótesis señalaron a presuntos hinchas del Junior de Barranquilla como responsables. La Policía Nacional informó que capturó a varios sospechosos y abrió una investigación para judicializar a los involucrados.

Real Cartagena regresaba tras empatar 1-1 ante Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada, por el Torneo BetPlay, duelo que estuvo suspendido durante casi una hora por problemas en el suministro eléctrico. Esa demora extendió el regreso de la delegación cartagenera más allá del horario previsto.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales reclamó una investigación y medidas de seguridad para la delegación deportiva. “La integridad y seguridad de los futbolistas debe estar siempre por encima de cualquier rivalidad deportiva”, expresó la organización.

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