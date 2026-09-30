Ministerio de Hacienda tomó importante decisión para el futuro del metro de Bogotá: podría recibir hasta $1,3 billones

La resolución expedida el 28 de septiembre permitió gestionar hasta $1,3 billones para cubrir la participación distrital en la financiación de la obra - crédito Metro de Bogotá

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Bogotá a celebrar un crédito externo de hasta $1,3 billones con BNP Paribas New York Branch, destinado a financiar los aportes del Distrito a la cofinanciación de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. La autorización permite que la ciudad avance en la contratación de la operación, aunque no supone que los recursos ya hayan sido desembolsados.

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Según la cartera de Hacienda, el valor final del crédito será el menor entre $1,3 billones y USD400 millones, con base en la tasa de cambio vigente en la fecha del desembolso. Los recursos se entregarán en pesos y el monto no podrá exceder el límite aprobado por la cartera de Hacienda.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026 - crédito @MinHacienda/X

“La autorización quedó establecida mediante la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. El monto de la operación será el menor valor entre $1,3 billones y USD 400 millones, calculado con la tasa de cambio vigente en la fecha del desembolso. Los recursos serán desembolsados en pesos y no podrán superar los $1,3 billones”, se lee en el comunicado.

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El capital tendrá tres años de gracia

El Ministerio de Hacienda señaló que el préstamo tendrá un plazo de 10 años a partir del desembolso. Durante los primeros tres años, Bogotá no deberá realizar pagos de capital.

Al finalizar ese período, el Distrito pagará el capital en 14 cuotas semestrales iguales. Los intereses también se cancelarán cada seis meses.

La tasa podrá ser fija o variable en pesos y corresponderá a SOFR más 0,75 %. El nivel definitivo se establecerá según las condiciones de mercado cuando se fije la tasa.

La operación contará con una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga), que cubrirá el 95% de las exposiciones de capital, intereses y otros conceptos elegibles asociados a la estructura financiera del crédito.

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“La operación contará además con una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) por el 95 % de las exposiciones cubiertas de capital, intereses y otros conceptos elegibles asociados a la estructura financiera del crédito”, indicó la cartera, liderada por Miguel Gómez Martínez.

El Ministerio de Hacienda señaló que el préstamo tendrá un plazo de 10 años a partir del desembolso - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Bogotá deberá completar la contratación de la operación

La resolución habilitó al Distrito para celebrar el contrato de crédito externo, pero aún deberán cumplirse las etapas requeridas para formalizarlo y efectuar los desembolsos.

El destino de los recursos quedó limitado a los aportes de Bogotá dentro de la cofinanciación de la Primera Línea del Metro. Por tanto, no se trata de recursos de libre destinación para el presupuesto general de la ciudad.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la operación cuenta con condiciones favorables y con el respaldo de una garantía multilateral.

“Nos complace aportar al desarrollo del Distrito. Esta es una operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral. Son recursos importantes para avanzar en infraestructura y en un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”, señaló el ministro.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, es principal responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Hacienda

Detalles de la construcción

El puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 permanecerá cerrado de forma total desde el 28 de septiembre, debido a las obras de construcción de la estación siete de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El tránsito en sentido occidente-oriente será desviado al puente norte, donde funcionará un contraflujo vehicular.

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La restricción permitirá avanzar con la instalación de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Las obras también incluyen el armado y el izaje de las pasarelas que unirán los edificios de acceso con la nave central, además del montaje de vigas U y vigas cajón.

Durante la intervención, los conductores que transiten por este sector solo contarán con la ruta habilitada a través del puente norte para continuar hacia el oriente. La Empresa Metro pidió a los usuarios respetar la señalización dispuesta en el corredor y las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

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El cierre facilitará la ubicación de grúas de gran capacidad junto al puente sur. Estos equipos realizarán maniobras de izaje sobre el corredor, por lo que será necesario mantener suspendida la circulación vehicular en el área de obra.