BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

BTS en Bogotá: el repertorio que podría marcar su esperado debut en Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

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La cuenta regresiva para la llegada de BTS a Bogotá entró en su tramo final. El grupo surcoreano se presentará por primera vez en Colombia con dos conciertos programados para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, como parte de la gira mundial BTS world tour ‘Arirang’.

Las presentaciones marcarán el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con el público colombiano después del período en el que los integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Miles de seguidores se preparan para las dos fechas, que serán las primeras de la agrupación en el país.

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La gira acompaña el lanzamiento de Arirang, el quinto álbum de estudio del grupo, publicado en marzo de 2026. El espectáculo reúne canciones de esa producción con temas de varias etapas de la carrera de BTS, que debutó en 2013 y consolidó una discografía que transitó por el hip hop, el pop y otros géneros.

BTS se presentará el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá como parte de la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

A pocos días de los conciertos en la capital colombiana, los seguidores comenzaron a compartir en redes sociales una lista con las canciones que podrían integrar el show. El repertorio de BTS en Bogotá no fue confirmado de manera oficial, por lo que tanto el orden como la selección final de los temas pueden variar en cada presentación.

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El posible setlist incluye canciones recientes, versiones remix y sencillos que tuvieron presencia en giras anteriores. La lista que circula entre los ARMY está compuesta por:

Hooligan

Aliens

Run BTS (remix)

They don’t know ’bout us

Like Animals

FAKE LOVE (remix)

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today (remix)

MIC Drop

FYA

Fire, con elementos de FYA

Body to Body

IDOL

La presencia de Run BTS permitiría al grupo incluir una canción de Proof, el álbum antológico que publicó en 2022. También aparecen en el listado FAKE LOVE, Not Today, MIC Drop, Fire e IDOL, títulos asociados a distintas etapas de la trayectoria internacional de la banda.

El posible repertorio de BTS incluye temas de su nuevo trabajo discográfico, versiones remix y canciones de giras anteriores - crédito Reuters/Mark J Rebilas

El cierre del espectáculo tendría un bloque con varios de los sencillos más conocidos del grupo. De acuerdo con la lista que circula antes de las presentaciones en El Campín, ese segmento podría incluir:

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Come Over

Butter

Dynamite

Whalien 52

Spring Day

Please

Into the Sun

Butter y Dynamite figuran entre las canciones que mayor expectativa generan entre los seguidores, debido a su alcance internacional. Spring Day, publicada originalmente en 2017, también aparece como una posible incorporación al cierre y representa una de las composiciones más recordadas por el público del grupo.

La lista funciona como una referencia elaborada a partir de presentaciones anteriores de la gira y de modificaciones que BTS realizó en otras ciudades. La propia dinámica de un tour mundial permite ajustes entre fechas, por lo que podrían cambiar los temas, el orden del concierto o el contenido del encore.

Bogotá será la primera parada latinoamericana de la gira BTS world tour ‘Arirang’. Luego de sus presentaciones en Colombia, el grupo tiene previstas funciones en Lima, Santiago, La Plata y São Paulo.

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Éxitos como 'Run BTS', 'FAKE LOVE' y 'MIC Drop' forman parte de la lista que circula entre el público - crédito REUTERS/Issei Kato

La confirmación del repertorio llegará cuando BTS suba al escenario de El Campín. Hasta entonces, el posible setlist mantiene la atención de los seguidores que esperan el debut de la agrupación surcoreana en Colombia.

El paulatino distanciamiento de los escenarios comenzó en junio de 2022, cuando la agrupación anunció una pausa en sus actividades colectivas para que sus siete integrantes se enfocaran en proyectos individuales y cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Jin fue el primer miembro en enlistarse a finales de ese mismo año, y el resto de los componentes del grupo completó su ingreso a las fuerzas armadas entre 2023 y las distintas etapas del proceso fijado por las leyes de su país.

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BTS inició una pausa colectiva en junio de 2022 para enfocar sus carreras individuales y cumplir las obligaciones militares en su país - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La reunificación formal ocurrió a mediados de 2025, momento en el cual el último de los integrantes concluyó su compromiso con las obligaciones ciudadanas del país asiático. Un par de semanas después de la finalización del servicio militar de la totalidad del plantel, los músicos reaparecieron juntos en una transmisión en vivo para confirmar su regreso a la producción discográfica y la organización de un tour internacional. Ese reencuentro derivó en el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado ARIRANG, presentado en marzo de 2026.