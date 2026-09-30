Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

Katherina Bach quedó entre los cinco finalistas globales del certamen MIPJunior Pitch en Cannes con su proyecto infantil, 'Super Tree Hero and the Five Kingdoms' - crédito cortesía Luis Emilio Londoño

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Katherina Bach, abogada y creadora colombiana, quedó entre los cinco finalistas globales del MIPJunior Pitch 2026 con su proyecto Super Tree Hero and the Five Kingdoms.

La cita, considerada el mercado más relevante del entretenimiento infantil y juvenil a nivel mundial, se celebrará en Cannes, Francia, del 10 al 11 de octubre de 2026.

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Super Tree Hero and the Five Kingdoms combina divulgación científica y narrativa de aventuras. La historia gira en torno al encuentro entre niños que representan los cinco reinos de la naturaleza (vegetal, animal, hongos, algas y microorganismos), guiados por un oráculo mágico que los conecta con valores universales y la búsqueda de soluciones ambientales.

“Más que ser una historia sobre ‘ser los más ecológicos’, es una propuesta sobre valores universales, bondad y reconexión. La tecnología no es la enemiga; bien utilizada, puede ser la herramienta que nos acerque de nuevo a la Tierra”, explicó Bach en un comunicado de prensa.

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'Super Tree Hero and the Five Kingdoms' combina la divulgación científica y la aventura a través de los reinos de la naturaleza - crédito cortesía Luis Emilio Londoño

Formada en la Universidad Javeriana de Bogotá y de raíces germano-colombianas, dirigió la oficina de análisis técnico del cambio climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, uno de los primeros espacios de este tipo en el país. Tras años de negociaciones internacionales, decidió volcar su experiencia hacia la educación y la divulgación científica.

Junto al referente global Gunter Pauli y la iniciativa ZERI (Iniciativa de Aprendizaje ZERI en el Mundo), co-creó en China una serie de libros infantiles que traducen conceptos científicos complejos a un lenguaje visual accesible. Ese material forma parte hoy de proyectos del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de ese país.

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Los hijos de la creadora inspiraron a los personajes centrales

Bach dirigió la oficina de análisis técnico del cambio climático en el Ministerio de Ambiente. Luego, inspirada por sus tres hijos de la autora, terminó inspirándose para crear los personajes principales de la historia - crédito cortesía Luis Emilio Londoño

El origen de Super Tree Hero and the Five Kingdoms se remonta a 2017, cuando Bach comenzó a contarles historias a sus tres hijos para explicarles el funcionamiento de los reinos de la naturaleza. De esos relatos surgieron los personajes principales: el hijo mayor, fascinado por la botánica y la tecnología, inspiró al Superhéroe del Árbol; el segundo aportó la fluidez del reino animal; y el menor, de tres años, dio vida al mundo de los hongos.

A esa base familiar se sumaron las vivencias de la autora en Sudáfrica, donde reside actualmente. El ecosistema del fynbos, que requiere del fuego para germinar sus semillas, y la flor protea, convertida en oráculo mágico de la trama, pasaron a formar parte del universo narrativo. También aparecen personajes basados en figuras reales, como su instructora de comunicación animal o su amiga sudafricana Nomathemba, representante de los microorganismos.

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El villano de la historia fue bautizado señor Pollsmor en referencia a la cárcel sudafricana donde estuvo detenido Nelson Mandela. Sin embargo, la autora explicó que este no representa la maldad absoluta sino la desconexión humana frente al impacto ambiental de las decisiones cotidianas, con la posibilidad siempre abierta de cambio.

El MIPJunior Pitch es organizado por MIP Markets en el Palais des Festivals y funciona como mercado y trampolín para franquicias multiplataforma dirigidas a audiencias de entre 9 y 17 años, con potencial de expansión en televisión, streaming, videojuegos y licenciamiento.

Bach presentará su proyecto el próximo 11 de octubre en una sesión de pitching en vivo ante un jurado integrado por Rick Clodfelter, director ejecutivo de Adquisición de Contenido en Disney Kids & Family; Sarah Muller, jefa de Comisionamiento Infantil en la BBC; Qing Fan, productora en Tencent Video; David Michel, presidente de Cottonwood Media; y Maud Branly, directora de Adquisiciones Infantiles en M6/Gulli.

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Cuatro producciones internacionales completan la final

'Super Tree Hero and the Five Kingdoms' comenzó como una serie de ilustraciones en 2017, hasta que Bach decidió crear su propio estudio de animación en 2024 - crédito cortesía Luis Emilio Londoño

Este certamen ha sido, en ediciones anteriores, el trampolín de producciones como Milo, de Reino Unido; Bia and the Beats, de Brasil; y The Retrievers, de Irlanda del Norte.

El proyecto de Bach competirá por el galardón junto a otras cuatro producciones: Beast Guitar, de la productora irlandesa Veplusde; Big Red, de la canadiense PVP Media; Murphy’s Manor, del estudio chino Fantawild Animation; y Noty Toons, de la española TheBox Characters & Creatures.

El proyecto incorporó herramientas de inteligencia artificial generativa para la animación y la musicalización - crédito cortesía Luis Emilio Londoño

Esto es remarcable, porque Super Tree Hero and the Five Kingdoms es el único de dichos proyectos realizado de forma independiente. De este modo, lo que en 2017 comenzó como ilustraciones dibujadas a mano en un iPad se transformó en 2024, cuando Bach decidió constituir su propio estudio de producción. La creadora incorporó herramientas de inteligencia artificial generativa para animar, dar movimiento y musicalizar a los personajes concebidos años atrás.

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“Haber sido seleccionada entre la élite mundial es un honor gigante, pero sobre todo demuestra que el mundo está preparado y buscando historias de esperanza activa. Es el momento oportuno. Es solo el comienzo: los niños no tienen que cargar solos con la responsabilidad de ‘salvar el mundo’”, afirmó Bach.