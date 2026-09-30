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Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

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El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa
El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Junior en partido atrasado por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 30 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será el bogotano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará el cesarense Keiner Jiménez.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.

12:48 hsHoy

Líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional volverán al Atanasio Girardot: juez levantó medida en su contra por desmanes en partido con América

Andrés Felipe Muñoz, Andrés Felipe Ospina, Raúl Eduardo Martínez, y Ramiro Andrés Gutiérrez deberán cumplir compromisos restaurativos bajo supervisión judicial durante 10 meses

Líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional volverán al Atanasio Girardot - crédito Colprensa
Líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional volverán al Atanasio Girardot - crédito Colprensa

La jueza 38 penal municipal de Medellín autorizó el 28 de septiembre de 2026 un acuerdo de justicia restaurativa que permitirá a los cuatro líderes de la barra Los del Sur volver al Atanasio Girardot, escenario al que tenían prohibido acercarse desde el episodio violento ocurrido antes del partido entre Nacional y América, en abril de 2023. Los disturbios dejaron 89 personas heridas, incluidos policías atacados en las tribunas, y daños por $672.000.000.

Leer la nota completa
12:36 hsHoy

Estas son las novedades médicas de Atlético Nacional

Alfredo Morelos es otra de las fuertes bajas en el ataque "Verdolaga"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Alfredo Morelos es otra de las fuertes bajas en el ataque "Verdolaga"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
  • Andrés Reyes tiene una contusión en la rodilla derecha. Retornará según su evolución.
  • Nicolás Rodríguez presenta un esguince colateral de rodilla izquierda. La incapacidad está proyectada por dos semanas.
  • Alfredo Morelos presenta una lesión muscular de Isquiotibiales del muslo
El "Chicho" Arango sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El "Chicho" Arango sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
  • Marlos Morelo tiene una lesión muscular de isquiotibiales del muslo derecho de la pierna. Incapacidad proyectada de 4 semanas.
  • Cristian Arango presentó una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. La incapacidad estará sujeta a los hallazgos quirúrgicos.
12:01 hsHoy

Estos son los futbolistas convocados de Atlético Nacional para el juego ante Junior

La ausencia de Alfredo Morelos y de Cristian "Chicho" Arango son las más sensibles que tendrá Lucas González en el ataque-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
La ausencia de Alfredo Morelos y de Cristian "Chicho" Arango son las más sensibles que tendrá Lucas González en el ataque-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Arqueros

  • 34. Franco Armani
  • 25. Luis Marquínez

Defensores

  • 3. Neider Parra
  • 16. William Tesillo
  • 4. César Haydar
  • 6. Andrés Felipe Román
  • 27. Yeicar Perlaza
  • 20. Milton Casco

Volantes

  • 80. Juan Manuel Zapata
  • 22. Elías Cabrera
  • 26. Felipe Marín
  • 31. Xavi Ríos
  • 8. Matheus Uribe
  • 10. Edwin Cardona
  • 23. James Rodríguez

Delanteros

  • 30. Kevin Parra
  • 29. Andrés Sarmiento
  • 99. Ian Poveda
  • 24. Juan José Rosa
  • 32. Emmanuel Benítez
11:51 hsHoy

El “Rey de Copas” recibe al “Tiburón”, bicampeón de Colombia

El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa
Junior espera recuperarse de la mala racha de resultados-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa

El calendario del fútbol colombiano se coloca al día con el partido que reunió a los finalistas de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

El “Verdolaga” dirigido por Lucas González viene de jugar el “Partido de la Amistad”, el 26 de septiembre de 2026, juego homenaje destinado a honrar a las 71 víctimas del Chapecoense que dejó el vuelo Lamia 2933, el 28 de noviembre de 2026.

El cuadro brasileño se fue adelante en el marcador gracias al tanto de Yago Felipe al minuto 22, pero el juvenil Emmanuel Benítez empató al 23.

El 24 de septiembre de 2026 fue el último partido por el fútbol colombiano del “Verdolaga”: en dicho juego empató a un gol ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, partido en el cual Julián Angulo adelantó al cuadro bogotano al minuto 39, y el defensor Andrés Felipe Reyes empató el encuentro al 45+3.

Junior de Barranquilla viene mostrando una mejoría desde la llegada del uruguayo Sebastián Viera al banquillo técnico, y el 26 de septiembre de 2026 derrotó por 2-0 a Independiente Medellín en el estadio Romelio Martínez.

Teófilo Gutiérrez abrió el marcador al minuto 73 de tiro penal, y luego el autogol de Hayen Palacios al 79, selló el marcador para el “Tiburón”, que ahora se encuentra en el puesto 16 del campeonato con 9 puntos, y tiene una carrera contra la corriente para clasificar a las finales del fútbol colombiano.

En lo que se refiere al último duelo que disputaron, hay que ir a la final de vuelta de la Liga BetPlay, el 8 de junio de 2026, cuando Atlético Nacional derrotó por 1-0 a Junior con el gol de Edwin Cardona al minuto 56, pero en el cual el equipo barranquillero se quedó con su título 12 en la historia tras ganar por 3-1 en el marcador global.

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