Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Junior en partido atrasado por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 30 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será el bogotano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará el cesarense Keiner Jiménez.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.