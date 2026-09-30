Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Junior en partido atrasado por la fecha 3 de la Liga BetPlay.
El juego se disputará el 30 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será el bogotano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará el cesarense Keiner Jiménez.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.
La jueza 38 penal municipal de Medellín autorizó el 28 de septiembre de 2026 un acuerdo de justicia restaurativa que permitirá a los cuatro líderes de la barra Los del Sur volver al Atanasio Girardot, escenario al que tenían prohibido acercarse desde el episodio violento ocurrido antes del partido entre Nacional y América, en abril de 2023. Los disturbios dejaron 89 personas heridas, incluidos policías atacados en las tribunas, y daños por $672.000.000.
Estas son las novedades médicas de Atlético Nacional
- Andrés Reyes tiene una contusión en la rodilla derecha. Retornará según su evolución.
- Nicolás Rodríguez presenta un esguince colateral de rodilla izquierda. La incapacidad está proyectada por dos semanas.
- Alfredo Morelos presenta una lesión muscular de Isquiotibiales del muslo
- Marlos Morelo tiene una lesión muscular de isquiotibiales del muslo derecho de la pierna. Incapacidad proyectada de 4 semanas.
- Cristian Arango presentó una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. La incapacidad estará sujeta a los hallazgos quirúrgicos.
Estos son los futbolistas convocados de Atlético Nacional para el juego ante Junior
Arqueros
- 34. Franco Armani
- 25. Luis Marquínez
Defensores
- 3. Neider Parra
- 16. William Tesillo
- 4. César Haydar
- 6. Andrés Felipe Román
- 27. Yeicar Perlaza
- 20. Milton Casco
Volantes
- 80. Juan Manuel Zapata
- 22. Elías Cabrera
- 26. Felipe Marín
- 31. Xavi Ríos
- 8. Matheus Uribe
- 10. Edwin Cardona
- 23. James Rodríguez
Delanteros
- 30. Kevin Parra
- 29. Andrés Sarmiento
- 99. Ian Poveda
- 24. Juan José Rosa
- 32. Emmanuel Benítez
El “Rey de Copas” recibe al “Tiburón”, bicampeón de Colombia
El calendario del fútbol colombiano se coloca al día con el partido que reunió a los finalistas de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.
El “Verdolaga” dirigido por Lucas González viene de jugar el “Partido de la Amistad”, el 26 de septiembre de 2026, juego homenaje destinado a honrar a las 71 víctimas del Chapecoense que dejó el vuelo Lamia 2933, el 28 de noviembre de 2026.
El cuadro brasileño se fue adelante en el marcador gracias al tanto de Yago Felipe al minuto 22, pero el juvenil Emmanuel Benítez empató al 23.
El 24 de septiembre de 2026 fue el último partido por el fútbol colombiano del “Verdolaga”: en dicho juego empató a un gol ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, partido en el cual Julián Angulo adelantó al cuadro bogotano al minuto 39, y el defensor Andrés Felipe Reyes empató el encuentro al 45+3.
Junior de Barranquilla viene mostrando una mejoría desde la llegada del uruguayo Sebastián Viera al banquillo técnico, y el 26 de septiembre de 2026 derrotó por 2-0 a Independiente Medellín en el estadio Romelio Martínez.
Teófilo Gutiérrez abrió el marcador al minuto 73 de tiro penal, y luego el autogol de Hayen Palacios al 79, selló el marcador para el “Tiburón”, que ahora se encuentra en el puesto 16 del campeonato con 9 puntos, y tiene una carrera contra la corriente para clasificar a las finales del fútbol colombiano.
En lo que se refiere al último duelo que disputaron, hay que ir a la final de vuelta de la Liga BetPlay, el 8 de junio de 2026, cuando Atlético Nacional derrotó por 1-0 a Junior con el gol de Edwin Cardona al minuto 56, pero en el cual el equipo barranquillero se quedó con su título 12 en la historia tras ganar por 3-1 en el marcador global.