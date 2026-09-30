V y J-Hope, integrantes de BTS, emocionaron al compartir una imagen camino a Colombia usando la bandera tricolor: “Ya casi llego”

V y J-Hope de BTS compartieron un guiño para Colombia antes de su concierto en Bogotá - crédito REUTERS/Agustin Marcarian - @thv/ Instagram

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V y J-Hope, integrantes de la agrupación surcoreana BTS, generaron revuelo en redes sociales al publicar un mensaje dedicado a sus seguidores en Colombia durante su viaje hacia Bogotá.

Los cantantes acompañaron su publicación con la bandera tricolor y la frase “Ya casi llego”, en la antesala de los dos conciertos programados en el estadio El Campín.

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V publicó un video desde el avión con la frase “¡Ya casi llego!” dedicada al público colombiano - crédito @thv/ Instagram

El primero en publicar la historia en su cuenta de Instagram fue V, quien compartió un corto video en lo que parece ser el avión en el que el grupo viaja a Colombia con el mensaje: “¡Espérenme! ¡Ya casi llego!“, palabras escritas en español y usando el emoji de la bandera de Colombia, lo que generó mayor euforia por parte de sus seguidores.

J-Hope, por su parte, compartió también una imagen dentro de un avión en la que se ve parte de la cabina en donde suelen viajar, con el mensaje “Let’s go” usando también el emoji de la bandera colombiana.

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Las publicaciones provocaron miles de reacciones en plataformas digitales, donde el público del grupo expresó su entusiasmo por el arribo de la banda a territorio colombiano. La imagen se convirtió en uno de los contenidos más compartidos por la comunidad de fanáticos, que aguarda el debut en vivo del septeto en el país.

J-Hope compartió una fotografía del vuelo acompañada por la frase “Let’s go” y la bandera nacional - crédito @uarmyhope/ Instagram

“Nos alimentan la ansiedad con estos mensajes de que ya vienen pa su país: Colombia”, “Los amo”, “Lista para esperarlos en el aeropuerto”, “Es la hora y yo aún no me las creo”, “Por favor, cuídenlos, respétenlos, disfrútenlos y hagan que vuelvan ,Por ustedes y las que no pudimos” (Sic), son algunas de las reacciones ante las publicaciones de los dos integrantes.

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El gesto de los artistas se produjo a pocas horas de los espectáculos del 2 y 3 de octubre, correspondientes al tramo latinoamericano del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. Con este mensaje, los integrantes reafirmaron la expectativa alrededor de su llegada a la capital, la primera parada de su gira por la región.