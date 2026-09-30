Colombia

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Valeria Valencia, pareja del volante colombiano, confirmó que la bebé nació el lunes 28 de septiembre del 2026, con una publicación que hizo a través de sus redes sociales

Gustavo Puerta y su hija en fotografías publicadas el lunes 29 de septiembre del 2026 - crédito @valeriavalencia___/Instagram
Gustavo Puerta y su hija en fotografías publicadas el lunes 29 de septiembre del 2026 - crédito @valeriavalencia___/Instagram
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Gustavo Puerta, volante de la selección Colombia, dio a conocer a través de sus redes sociales que se convirtió en papá. Lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Instagram el martes 29 de septiembre de 2026, en la que aparece dándole cariño a la recién nacida Oriana junto a su pareja, Valeria Valencia.

La publicación fue realizada de manera conjunta para sus respectivas cuentas y en su descripción se oficializó la fecha de nacimiento de Oriana: “28/09/2026”.

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En las fotos aparece Puerta con un gorro y vestimenta médica, dándole un beso a su hija Oriana. También aparecen imágenes que muestran la cama que adecuó la pareja para la bebé con su nombre. Algunas están en blanco y negro, otras a color; una de ellas muestra el vestido rosado que los papás le pusieron a la recién nacida.

Gustavo Puerta dándole un pico a su hija, Oriana Puerta, después de su nacimiento - crédito @valeriavalencia___/Instagram
Gustavo Puerta dándole un pico a su hija, Oriana Puerta, después de su nacimiento - crédito @valeriavalencia___/Instagram

¿Dónde pudo haber nacido la hija de Gustavo Puerta?

Aún se desconoce el lugar de nacimiento exacto de Oriana Puerta Valencia; en la baraja de posibilidades está Cali, Valle del Cauca, lugar de origen del futbolista, o El Pireo (Grecia), donde vive actualmente la pareja luego de que el volante fichara por el Olympiacos F.C.

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Lo cierto es que Gustavo Puerta se ausentó de la concentración de la selección Colombia, Nueva Jersey de Estados Unidos, debido a los partidos amistosos que se adelantan por las eliminatorias del Mundial 2030, para hacer parte del momento en el que nació su hija Oriana.

Según dio a conocer el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, Puerta ya se habría reincorporado a la concentración de los dirigidos por Néstor Lorenzo, y estaría disponible para el compromiso amistoso ante Paraguay, el viernes 2 de octubre del 2026, a las 7:00 p. m.

Por la proximidad de distancias, es más alta la posibilidad de que Oriana haya nacido en Cali, Colombia, y no en Grecia, país que tiene mayor lejanía con Estados Unidos, lo que complicaría la reincorporación de Puerta a la selección de forma rápida como habría ocurrido.

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, con su hija, Oriana Puerta, después de su nacimiento - crédito @valeriavalencia___/Instagram
Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, con su hija, Oriana Puerta, después de su nacimiento - crédito @valeriavalencia___/Instagram

¿Quién es Valeria Valencia, la pareja de Gustavo Puerta?

Gustavo Puerta y Valeria Valencia se casaron en España en marzo de 2026, según las publicaciones que ambos difundieron en redes sociales. La propuesta de matrimonio ocurrió el 4 de febrero de 2026, durante un viaje a la nieve, en Alto Campo, al norte de España.

La mujer anunció el compromiso con un mensaje en Instagram: “Un millón de veces, sí. De tu mano y de la mano de Dios, amor de mi vida, nuestro para siempre empieza ahora”. Un mes después celebraron una ceremonia íntima en Polanco.

Poco después de la boda, Puerta y Valencia comunicaron que serían padres y el mediocampista publicó imágenes de una ecografía y escribió: “Pensábamos que este año sería especial, pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”.

Valeria Valencia, de 21 años, es creadora de contenido y emprendedora; desarrolla junto a Puerta un negocio de joyería en el Valle del Cauca, que se llama Lugo Joyeros & GP, desde febrero del 2020.

El cuarto que le adecuaron Valeria Valencia y Gustavo Puerta a su hija, Oriana Valencia - crédito @valeriavalencia___/Instagram
El cuarto que le adecuaron Valeria Valencia y Gustavo Puerta a su hija, Oriana Valencia - crédito @valeriavalencia___/Instagram

Algunos jugadores con proceso de selección Colombia que también son papás

  • Camilo Vargas: padre de Josué y Emilia, hijos de su matrimonio con la periodista Ángela María Bolívar.
  • David Ospina: tiene dos hijos con Jessica Sterling, Dulce María y Maximiliano.
  • Yerry Mina: tiene dos hijos con Yeraldine Molina.
  • Luis “Lucho” Díaz: padre de Roma, Charlotte y Fernando, nacido el 11 de mayo de 2026.
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández: padre de un niño, identificado en sus publicaciones como Hernández Jr.

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