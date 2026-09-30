Deportes

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

El futbolista fue titular y capitán en el empate 2-2 ante Independiente Medellín, en un partido marcado por los silbidos de la afición local tras su decisión de fichar por el conjunto bogotano

Juan Guillermo Cuadrado terminó su debut con Millonarios con un corte en la ceja izquierda y la camiseta manchada de sangre. - crédito captura de video
Juan Guillermo Cuadrado terminó su debut con Millonarios con un corte en la ceja izquierda y la camiseta manchada de sangre. - crédito captura de video
Guardar

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios este martes 29 de septiembre frente a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. El futbolista fue titular y capitán del conjunto bogotano en su regreso al fútbol colombiano, pero tuvo que abandonar el terreno de juego en el segundo tiempo con sangre en el rostro y la camiseta, luego de sufrir un corte en la ceja izquierda.

El partido correspondió a la fecha 4 de la Liga BetPlay y enfrentó a Cuadrado con el equipo en el que inició su carrera profesional en 2008. El jugador antioqueño permaneció en cancha hasta el minuto 58, cuando el técnico Alberto Gamero ordenó su sustitución.

PUBLICIDAD

Cuadrado salió junto con Daniel Ruiz. En sus lugares ingresaron Andrey Estupiñán y David Mackalister Silva, respectivamente. Antes de abandonar el terreno de juego, el extremo entregó el brazalete de capitán a Mackalister.

Cuadrado salió con sangre tras un choque

La salida del futbolista se produjo después de un partido en el que recibió constantes silbidos de los aficionados del Medellín. Al momento de dejar la cancha, Cuadrado tenía un corte en la ceja izquierda y la camiseta estaba manchada de sangre.

De acuerdo con la información del encuentro, la herida se produjo como consecuencia de un fuerte choque en una jugada previa. El jugador continuó en el terreno de juego hasta que Gamero decidió reemplazarlo cerca del minuto 60.

PUBLICIDAD

La salida de Cuadrado también estuvo acompañada por una nueva silbatina de la parcialidad local. El jugador había recibido abucheos desde los primeros minutos del compromiso, especialmente cada vez que intervenía con el balón.

Durante su participación, el futbolista asumió el rol de conductor de Millonarios y buscó manejar el ritmo del conjunto bogotano. Su estreno se produjo en un escenario conocido para él, pero esta vez defendiendo la camiseta azul y como rival del equipo con el que comenzó su carrera.

Hinchas del Medellín exhibieron una pancarta dirigida a Juan Guillermo Cuadrado que decia "Hoy nos visita Judas el traidor" - crédito @ColHinchas/X
Hinchas del Medellín exhibieron una pancarta dirigida a Juan Guillermo Cuadrado que decia "Hoy nos visita Judas el traidor" - crédito @ColHinchas/X

Los hinchas del Medellín abuchearon a Cuadrado

La reacción de los aficionados del DIM comenzó desde antes del pitazo inicial. En la tribuna oriental del Atanasio Girardot apareció una pancarta blanca con el mensaje “Hoy nos visita Judas el traidor”, acompañada por dos imágenes de Cuadrado tachadas con tinta roja.

Los mensajes estaban relacionados con la decisión del futbolista de regresar a Colombia para jugar con Millonarios y no con Independiente Medellín.

En los primeros minutos del encuentro, Cuadrado intentó realizar un pase largo que terminó saliendo por la última línea. La acción provocó nuevos gritos de los seguidores locales, que mantuvieron los silbidos durante las intervenciones posteriores del jugador.

Antes del partido, el futbolista se abrazó con Amaranto Perea, técnico del Medellín, y con Jackson Martínez, reciente contratación del conjunto antioqueño.

Juan Guillermo Cuadrado debutó como profesional en la temporada 2008-2009 cuando jugó 11 partidos - crédito Independiente Medellín
Juan Guillermo Cuadrado inició su carrera profesional con Independiente Medellín en 2008. - crédito Independiente Medellín

Cuadrado explicó por qué no regresó al DIM

Antes de su regreso al fútbol colombiano, Cuadrado había hablado sobre la posibilidad de volver a Independiente Medellín, equipo con el que debutó como profesional.

El futbolista manifestó que finalmente no llegó al conjunto antioqueño porque el equipo no lo buscó. Según explicó, el Medellín ya había realizado un esfuerzo económico para contratar a Juan Fernando Quintero, por lo que su siguiente paso profesional fue con Millonarios.

De esta manera, el debut del jugador con el conjunto bogotano se produjo precisamente ante el club en el que comenzó su carrera. Cuadrado regresó a Colombia después de más de 16 años en el exterior y lo hizo como capitán del equipo dirigido por Alberto Gamero.

Medellín vs. Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado fue titular y capitán de Millonarios ante Independiente Medellín. - crédito Millonarios FC

Millonarios empató 2-2 con Medellín

En el desarrollo del compromiso, Millonarios llegó al descanso con ventaja de 2-1. El segundo gol del conjunto visitante fue marcado por Leonardo Castro, después de una revisión del VAR que determinó que el delantero estaba habilitado al recibir el pase de Danovis Banguero.

Independiente Medellín consiguió igualar el marcador en el comienzo del segundo tiempo. Nivaldo Erazo anotó en el minuto 53 para establecer el 2-2.

Cinco minutos después se produjo la sustitución de Cuadrado. El capitán dejó el terreno de juego y entregó la cinta a Mackalister Silva, mientras los aficionados locales volvieron a expresar su rechazo mediante silbidos.

El marcador no volvió a modificarse. Independiente Medellín y Millonarios empataron 2-2, con goles de Hayen Palacios y Nivaldo Erazo para el conjunto local, y de Luis Fernando Escorcia, en propia puerta, y Leonardo Castro para el equipo visitante.

Temas Relacionados

Juan Guillermo CuadradoCuadrado Millonariosdebut de CuadradoAtanasio GirardotCuadrado con sangreColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

El experimentado delantero colombiano regresó al Poderoso después de siete años y oficializó que portará el número 15 en su dorsal

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

El jugador fue titular y capitán de los azules en el estadio Atanasio Girardot, donde sacó un empate valioso para continuar en la parte alta de la tabla de posiciones ante el Poderoso que, dos veces, se fue perdiendo en el marcador

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Ante las dudas por el número de participantes en el torneo de la FIFA y lo que pasará con Argentina, Uruguay y Paraguay con anfitriones, se conocieron los detalles de cómo se jugaría la fase clasificatoria

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

El entrenador, con años de experiencia y títulos, estaría en conversaciones con un club que se encuentra en los últimos puestos de la tabla de promedios

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

El entrenador colombiano comparó su paso por el equipo de Ibagué con su pasado en Fortaleza CEIF, donde duró cuatro años y dirigió más de 100 partidos

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Deportes

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”