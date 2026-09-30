Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado terminó su debut con Millonarios con un corte en la ceja izquierda y la camiseta manchada de sangre. - crédito captura de video

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Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios este martes 29 de septiembre frente a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. El futbolista fue titular y capitán del conjunto bogotano en su regreso al fútbol colombiano, pero tuvo que abandonar el terreno de juego en el segundo tiempo con sangre en el rostro y la camiseta, luego de sufrir un corte en la ceja izquierda.

El partido correspondió a la fecha 4 de la Liga BetPlay y enfrentó a Cuadrado con el equipo en el que inició su carrera profesional en 2008. El jugador antioqueño permaneció en cancha hasta el minuto 58, cuando el técnico Alberto Gamero ordenó su sustitución.

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Cuadrado salió junto con Daniel Ruiz. En sus lugares ingresaron Andrey Estupiñán y David Mackalister Silva, respectivamente. Antes de abandonar el terreno de juego, el extremo entregó el brazalete de capitán a Mackalister.

Cuadrado salió con sangre tras un choque

La salida del futbolista se produjo después de un partido en el que recibió constantes silbidos de los aficionados del Medellín. Al momento de dejar la cancha, Cuadrado tenía un corte en la ceja izquierda y la camiseta estaba manchada de sangre.

De acuerdo con la información del encuentro, la herida se produjo como consecuencia de un fuerte choque en una jugada previa. El jugador continuó en el terreno de juego hasta que Gamero decidió reemplazarlo cerca del minuto 60.

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La salida de Cuadrado también estuvo acompañada por una nueva silbatina de la parcialidad local. El jugador había recibido abucheos desde los primeros minutos del compromiso, especialmente cada vez que intervenía con el balón.

Durante su participación, el futbolista asumió el rol de conductor de Millonarios y buscó manejar el ritmo del conjunto bogotano. Su estreno se produjo en un escenario conocido para él, pero esta vez defendiendo la camiseta azul y como rival del equipo con el que comenzó su carrera.

Hinchas del Medellín exhibieron una pancarta dirigida a Juan Guillermo Cuadrado que decia "Hoy nos visita Judas el traidor" - crédito @ColHinchas/X

Los hinchas del Medellín abuchearon a Cuadrado

La reacción de los aficionados del DIM comenzó desde antes del pitazo inicial. En la tribuna oriental del Atanasio Girardot apareció una pancarta blanca con el mensaje “Hoy nos visita Judas el traidor”, acompañada por dos imágenes de Cuadrado tachadas con tinta roja.

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Los mensajes estaban relacionados con la decisión del futbolista de regresar a Colombia para jugar con Millonarios y no con Independiente Medellín.

En los primeros minutos del encuentro, Cuadrado intentó realizar un pase largo que terminó saliendo por la última línea. La acción provocó nuevos gritos de los seguidores locales, que mantuvieron los silbidos durante las intervenciones posteriores del jugador.

Antes del partido, el futbolista se abrazó con Amaranto Perea, técnico del Medellín, y con Jackson Martínez, reciente contratación del conjunto antioqueño.

Juan Guillermo Cuadrado inició su carrera profesional con Independiente Medellín en 2008. - crédito Independiente Medellín

Cuadrado explicó por qué no regresó al DIM

Antes de su regreso al fútbol colombiano, Cuadrado había hablado sobre la posibilidad de volver a Independiente Medellín, equipo con el que debutó como profesional.

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El futbolista manifestó que finalmente no llegó al conjunto antioqueño porque el equipo no lo buscó. Según explicó, el Medellín ya había realizado un esfuerzo económico para contratar a Juan Fernando Quintero, por lo que su siguiente paso profesional fue con Millonarios.

De esta manera, el debut del jugador con el conjunto bogotano se produjo precisamente ante el club en el que comenzó su carrera. Cuadrado regresó a Colombia después de más de 16 años en el exterior y lo hizo como capitán del equipo dirigido por Alberto Gamero.

Juan Guillermo Cuadrado fue titular y capitán de Millonarios ante Independiente Medellín. - crédito Millonarios FC

Millonarios empató 2-2 con Medellín

En el desarrollo del compromiso, Millonarios llegó al descanso con ventaja de 2-1. El segundo gol del conjunto visitante fue marcado por Leonardo Castro, después de una revisión del VAR que determinó que el delantero estaba habilitado al recibir el pase de Danovis Banguero.

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Independiente Medellín consiguió igualar el marcador en el comienzo del segundo tiempo. Nivaldo Erazo anotó en el minuto 53 para establecer el 2-2.

Cinco minutos después se produjo la sustitución de Cuadrado. El capitán dejó el terreno de juego y entregó la cinta a Mackalister Silva, mientras los aficionados locales volvieron a expresar su rechazo mediante silbidos.

El marcador no volvió a modificarse. Independiente Medellín y Millonarios empataron 2-2, con goles de Hayen Palacios y Nivaldo Erazo para el conjunto local, y de Luis Fernando Escorcia, en propia puerta, y Leonardo Castro para el equipo visitante.