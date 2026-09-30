Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron de los rumores que los rodean - crédito cortesía Canal RCN

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La salida de Víctor Tarazona de MasterChef Celebrity Colombia dejó una de las reacciones más comentadas entre sus compañeros. El actor se despidió de la competencia el lunes 28 de septiembre, después de presentar un postre a base de lulo en un reto de eliminación que exigía el uso de una freidora de aire. Los jurados cuestionaron aspectos de la ejecución y la intensidad de los sabores de su preparación.

Entre quienes acusaron el impacto de su salida estuvo Emmanuel Restrepo, con quien Tarazona había construido una relación de cercanía a lo largo de las grabaciones. El afecto entre ambos se hizo visible en varios momentos del reality, desde los intercambios durante las pruebas hasta las expresiones de apoyo en instancias de presión.

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Esa dinámica llamó la atención de los seguidores del programa. En redes sociales, numerosos usuarios comenzaron a comentar la complicidad de los dos actores y a plantear la posibilidad de que existiera algo más allá de la amistad. Los mensajes se multiplicaron a medida que avanzaba la competencia, en especial por el modo en que ambos se trataban frente a las cámaras.

Los usuarios recordaron las expresiones afectuosas que ambos intercambiaron durante la competencia - crédito cortesía Canal RCN

El equipo digital de MasterChef Celebrity Colombia 2026 también difundió una publicación que reforzó los comentarios del público. La pieza utilizó la tendencia “Yo jamás me encariñaría con alguien del trabajo” e incluyó fotografías de Restrepo y Tarazona durante las jornadas de grabación, lo que aumentó los rumores de un aparente romance dentro del set de grabación.

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La publicación abrió una nueva conversación entre los seguidores del concurso. Algunos interpretaron el contenido como una referencia directa a la relación que ambos mantenían dentro del programa, mientras otros recordaron las expresiones afectuosas que intercambiaban durante la competencia. Entre los comentarios aparecieron mensajes como “Ya estaba dejando volar mi imaginación” y “En MasterChef se decían ‘amor’”.

Con las especulaciones instaladas entre los televidentes, la pregunta llegó directamente a los actores durante una emisión de Pa’ Picar, programa en el que Restrepo participa como panelista y que recibió a Tarazona como invitado. Los integrantes del espacio aprovecharon la presencia del exconcursante para consultarles por el “shippeo” que se formó alrededor de ellos.

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Los usuarios recordaron las expresiones afectuosas que ambos intercambiaron durante la competencia - crédito cortesía Canal RCNJ

La primera reacción de los dos fue seguir el juego. Restrepo respondió con ironía y habló de una supuesta relación que habría durado “cinco años y tres meses”, además de bromear con que la historia había terminado durante su experiencia en el reality. Tarazona acompañó el tono de la conversación, que rápidamente provocó nuevas reacciones entre quienes seguían el programa.

Después de unos minutos, Emmanuel Restrepo puso fin a las versiones que circulaban en redes sociales. “Mentiras, Víctor y yo no tenemos nada, somos muy amigos”, afirmó al explicar el vínculo que mantiene con Tarazona.

La respuesta confirmó que las bromas formaban parte de la charla y que entre los actores no existió una relación sentimental antes de ingresar a MasterChef Celebrity Colombia ni durante las grabaciones. Ambos definieron su cercanía como una amistad que se fortaleció en el contexto de la competencia.

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Emmanuel Restrepo negó que hubiera existido una relación sentimental con Víctor Tarazona - crédito cortesía Canal RCN

La relación entre Restrepo y Tarazona se convirtió en uno de los vínculos más comentados por el público durante la temporada. La eliminación de Tarazona, sumada a la reacción de su compañero, mantuvo la atención sobre esa dupla incluso después de su salida del certamen.

Tarazona dejó el programa tras el reto con freidora de aire, mientras Restrepo continuó en competencia. La salida de Víctor Tarazona se produjo en la emisión del lunes 28 de septiembre, durante un reto de eliminación que reunió a siete participantes en riesgo.

El actor presentó una preparación titulada “Babeando el lulo”, centrada en esa fruta. Aunque los jurados reconocieron que la propuesta tenía una idea definida, consideraron que el resultado quedó incompleto frente a las exigencias de la prueba.

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Víctor Tarazona fue eliminado de 'MasterChef Celebrity Colombia' tras presentar un postre de lulo - crédito cortesía Canal RCN

Tarazona reconoció que había cometido errores durante el reto y anticipó que su preparación podía dejarlo fuera del programa. Tras conocer la decisión, agradeció la experiencia y destacó que el reality le permitió enfrentarse a una disciplina que no formaba parte de su rutina. Su eliminación generó una despedida emotiva entre los concursantes, en especial por la reacción de Emmanuel Restrepo y Tuto Patiño.