Colombia

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”

El experimentado comentarista deportivo analizó en detalle el empate (2-2) en el césped del Atanasio Girardot, en el regreso oficial al fútbol colombiano del veterano Juan Guillermo Cuadrado; en aparición que se dio con la camiseta del club capitalino

Carlos Antonio Vélez se despachó tras el empate entre DIM y Millonarios
El comentarista Carlos Antonio Vélez dio sus conceptos tras el empate entre DIM y Millonarios, que pelean su permanencia entre los ocho mejores de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2 - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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En un partido que generó morbo en el fútbol profesional colombiano, por el esperado regreso del volante Juan Guillermo Cuadrado a la Liga, justamente ante el equipo en el que se formó, Independiente Medellín y Millonarios empataron (2-2), en cumplimiento de la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, en el estadio Atanasio Girardot.

Pese al ambiente hostil en contra, Cuadrado fue uno de los más destacados del equipo ‘Embajador’, que estuvo a punto de llevarse los tres puntos de suelo antioqueño. El conocido ‘Panita’ disputó 59 minutos y, más allá de los silbidos de los fanáticos locales, dolidos por su decisión de no jugar con el ‘Rojo’, el jugador dio de qué hablar.

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Sin embargo, el reestreno de esta figura, exintegrante de la selección Colombia de mayores que jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el cuadro capitalino sufrió en defensa y permitió que el dueño de casa salvara un punto; un aspecto que el experimentado comentarista Carlos Antonio Vélez cuestionó en sus redes sociales.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Juan Guillermo Cuadrado sumó sus primeros minutos con Millonarios, en medio del descontento y enojo de la parcial de Independiente Medellín - crédito David Jaramillo/Colprensa

Carlos Antonio Vélez cuestionó a veterano de la zaga de Millonarios

En efecto, Vélez puso la lupa en las fallas que perjudicaron al equipo de Alberto Gamero, que si bien estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, tras el autogol del local Luis Escorcia (34′) y el tanto del delantero Leonardo Castro (45+2′), vio cómo le igualaron con conquistas de Hayen Palacios (39′) y el juvenil Nivaldo Herazo (59′).

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Según el comentarista, en la primera celebración del ‘Poderoso’ tuvo responsabilidad el lateral izquierdo Danovis Banguero; tal y como había sucedido el 24 de septiembre, en el tanto que ese día convirtió el zaguero Andrés Reyes para Atlético Nacional, en el empate (1-1) por la jornada 12 del ‘todos contra todos’ de la competición liguera.

Carlos Antonio Vélez expuso a referente de la plantilla de Millonarios
Con este comentario en sus redes sociales, el comentarista Carlos Antonio Vélez expuso a Danovis Banguero, referente de la plantilla de Millonarios (- crédito @velezfutbol/X)

“Dos goles igualitos le marcan a Millonarios en el Atanasio… hace unos días Atlético Nacional y hoy el DIM. En ambos sale en la foto Banguero... ¡Pilas!”, expresó Vélez en su perfil de X, en relación con la libertad en la que apareció Palacios para, de cabeza, poner el 1-1 parcial, que levantó de las tribunas a más de 28.000 espectadores.

Y es que si hay un hombre de confianza en el esquema de Gamero es Banguero, pues no solo lo tuvo en el ‘Albiazul’, durante el final de su primera etapa; también fue uno de los baluartes de la nómina del Deportes Tolima que se coronó campeona liguera en 2018-1. Pese a ello, las críticas sobre su nivel han reaparecido tras estas acciones.

A su vez, en su espacio Palabras Mayores, de Win Sports, Vélez profundizó su concepto. Indicó que Millonarios dejó dudas también en ofensiva, pues señaló cómo recurre al juego directo y a la pelota parada para convertir, pero que tiene dificultades para definir cuando controla la posesión; lo que pudo haberle costado el triunfo en el Atanasio.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Las protestas contra el volante Juan Guillermo Cuadrado no se hicieron esperar en las tribunas, al ser calificado como "traidor" por los fanáticos locales - crédito David Jaramillo/Colprensa

A Millonarios le da la pelota y siéntese a comer crispetas”, fue una de las frases utilizadas para describir a un conjunto que mueve el balón, aunque no logra traducir ese dominio en goles. Fue entonces cuando reiteró los cuestionamientos a la respuesta defensiva de Banguero, aprovechada según él por los adversarios del club bogotano.

Banguero apareció en la foto de los dos goles que le hicieron a Millonarios de pelota parada, tiro de esquina, en menos de ocho días en el mismo estadio”, expresó Vélez, que fue incluso más allá y mencionó que un cambio de orientación a la espalda de este jugador facilitó el segundo tanto del cuadro antioqueño, para el 2-2 final.

En cuanto a la propuesta táctica, dijo cómo Gamero probó variantes durante el encuentro, al comenzar con un 4-4-2, que por momentos derivó en un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1, con movimientos de jugadores como Daniel Ruiz, Carlos Darwin Quintero y Macalister Silva; en un juego que dejó a ambos clubes con 20 y 21 puntos, respectivamente.

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