Las réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia podrían durar años: el Servicio Geológico explica por qué

SCG explicó que las réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia pueden llegar a durar años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), advirtió que las réplicas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 pueden extenderse durante días, semanas, meses e incluso años, por el reajuste de los esfuerzos geológicos tras la liberación de una gran cantidad de energía. “Lo normal es que tengamos un pico de actividad sísmica posterior”, explicó el especialista en entrevista con EFE.

Según dijo el experto, Colombia no cuenta con tecnología para predecir terremotos, aunque los registros históricos permiten identificar las regiones donde ya ocurrieron estos fenómenos y donde volverán a presentarse. El país está expuesto por la interacción de las placas de Nazca, Suramericana y Caribe, además de las numerosas fallas geológicas distribuidas en su territorio.

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A su vez, Tovar señaló que los movimientos posteriores a un sismo de gran magnitud suelen disminuir de manera progresiva: primero ocurren eventos mayores y, con el tiempo, otros de menor intensidad hasta que la zona recupera estabilidad. Sin embargo, el actual aumento de la actividad no se limita a esas réplicas.

Chaparral y la hipótesis de un reajuste geológico tras el terremoto

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, señaló que los movimientos posteriores a un sismo de gran magnitud suelen disminuir de manera progresiva - crédito Colprensa

Durante el diálogo, Freddy Tovar mencionó que la Red Sismológica Nacional detectó un enjambre sísmico en Chocó y una secuencia de movimientos en Chaparral, en el departamento del Tolima. El SGC considera que el país atraviesa un pico de actividad “por fuera del promedio”, pese a que todos los días se registran sismos y la mayoría no son percibidos por la población.

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Chaparral concentra uno de los focos bajo estudio, con temblores de hasta 4,5 de magnitud y profundidades inferiores a 30 kilómetros. Esa cercanía con la superficie explica por qué los habitantes sienten con amplitud estos eventos, aun cuando su magnitud sea menor que la del terremoto de agosto 2026.

El organismo analiza como hipótesis preliminar que el terremoto pudo haber modificado los esfuerzos geológicos en distintas regiones de Colombia - crédito Paula Orozco/AP

Cuando un movimiento se produce a menos de 30 kilómetros de profundidad, la energía liberada no llega a disiparse antes de alcanzar la superficie, detalló el especialista. La población también permanece sensibilizada por la tragedia provocada por el desastre natural.

El organismo analiza como hipótesis preliminar que el terremoto pudo haber modificado los esfuerzos geológicos en distintas regiones de Colombia y que ese cambio podría estar vinculado con la actividad detectada en Tolima. “Esta es una hipótesis que tenemos por ahora preliminar”, señaló Tovar, quien indicó que el monitoreo continuará para establecer si existe una conexión efectiva entre ambos fenómenos.

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Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

El Ministerio de Transporte señaló que la estrategia apunta a combinar la atención de los daños con proyectos de conectividad para el Chocó - crédito @MinTransporteCo/X

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanzó en la estructuración de un componente de conectividad para el Plan Marshall del Chocó, con una inversión proyectada de $1 billón para cinco corredores viales y el aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano.

La iniciativa busca atender las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026 en el departamento y ampliar la infraestructura de transporte terrestre y aéreo. El paquete prevé $500.000.000.000 a través de Obras por Impuestos y otros $500.000.000.000 provenientes de aportes empresariales.

La definición de la ruta de financiación ocurrió después de la visita del primer mandatario a Quibdó junto a representantes del sector privado. El Ministerio de Transporte señaló que la estrategia apunta a combinar la atención de los daños con proyectos de conectividad para el Chocó.

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