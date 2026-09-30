Colombia

Capturado falso policía en una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá: el hombre se estaba haciendo pasar como teniente de la institución

La captura se produjo porque los agentes que acudieron al lugar encontraron que el hombre llevaba una chaqueta y otras prendas con características semejantes a las de uso de los integrantes de la institución

Falso policía capturado en Transmilenio: cayó hombre que suplantaba a un teniente con prendas de uso privativo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Falso policía capturado en Transmilenio: cayó hombre que suplantaba a un teniente con prendas de uso privativo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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Un joven de 19 años fue capturado en la estación San Victorino de TransMilenio, en el centro de Bogotá, por presuntamente, usar prendas similares al uniforme policial y presentarse ante otras personas como teniente de la institución.

El procedimiento ocurrió durante labores de registro, identificación y control del Grupo de Transporte Masivo. Una auxiliar de Policía alertó sobre un ciudadano que decía pertenecer a la Policía Nacional y que afirmaba tener ese rango.

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La captura se produjo porque los agentes que acudieron al lugar encontraron que el hombre llevaba una chaqueta y otras prendas con características semejantes a las de uso de los integrantes de la institución. La conducta se investiga como presunta utilización ilegal de uniformes e insignias.

El ciudadano aceptó de forma voluntaria el registro personal cuando los uniformados establecieron contacto con él en la estación.

Capturan en Bogotá a un hombre que suplantaba a un teniente de la Policía en Transmilenio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Tras verificar los elementos que portaba, los agentes efectuaron la captura en flagrancia. Las autoridades no informaron que el detenido hubiera presentado un documento que acreditara la condición de teniente que manifestaba tener.

El joven y las prendas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización y definir su situación ante la Justicia.

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La Policía Nacional señaló que el Grupo de Transporte Masivo ha capturado en flagrancia a 1.498 personas por distintos delitos en lo transcurrido del año.

La institución pidió a los ciudadanos informar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad o la convivencia a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

Así fueron capturados cinco falsos policías en el sur de Bogotá

La Policía capturó a cinco hombres que, según las indagaciones preliminares, se hacían pasar por agentes para ingresar a viviendas y cometer hurtos en el barrio Bosa Estación, en Bogotá.

Captura de cinco falsos agentes de policía en el barrio Bosa Estación de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El grupo fue detenido después de una persecución que comenzó cuando el conductor del vehículo en el que se movilizaban desatendió una orden de pare y escapó de un control de patrullas de vigilancia. Las autoridades activaron un plan candado tras una alerta emitida por la central de radio. Varias cuadras después, los uniformados lograron interceptar el automóvil.

Los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron huir en distintas direcciones, pero los agentes lograron detenerlos. Los cinco quedaron capturados en flagrancia.

La Policía les atribuyó los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de utilización ilegal de uniformes e insignias. El automóvil fue inmovilizado como parte del procedimiento. Durante la requisa, los uniformados encontraron dos armas de fuego, dos chaquetas de policía judicial, dos gorras y documentos falsos.

Las primeras indagaciones señalan que los detenidos pretendían utilizar órdenes de allanamiento falsas para entrar a inmuebles de la zona y cometer robos. Esa hipótesis hará parte de la investigación judicial.

Falsos policías fueron capturados en la localidad de Bosa - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Falsos policías fueron capturados en la localidad de Bosa - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los capturados registra antecedentes por hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Otros dos hombres tienen anotaciones por hurto, homicidio y lesiones personales, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con el proceso de judicialización.

Inseguridad en Bogotá: principales focos

La inseguridad en Bogotá mantiene como ejes el hurto a personas, la extorsión, el tráfico de drogas y los homicidios en localidades del sur y suroccidente de la ciudad.

Entre enero y mayo de 2026, el hurto de motocicletas durante la madrugada aumentó 64,2% frente al mismo período del año anterior. Además, más del 54% de los robos a personas ocurre en la noche y la madrugada, según cifras citadas ante el Concejo de Bogotá.

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentran parte de los hechos violentos. Un reporte reciente señaló que Ciudad Bolívar acumulaba 57 homicidios en 2026, seguida por Kennedy, con 39, y Bosa, con 26.

En los operativos más recientes, la Policía Metropolitana informó 36 capturas tras 15 allanamientos, con la incautación de 20 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de $60 millones. Las acciones incluyeron procedimientos contra estructuras investigadas por homicidio, extorsión y microtráfico.

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