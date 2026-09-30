Fuerte accidente de tránsito en la vía La Vega- Bogotá, dejó una persona muerta: la atropelló un camión

Un grave siniestro vial entre un tractocamión y una bicicleta terminó con la vida de una persona durante la mañana del miércoles 30 de septiembre en la vía La Vega-Bogotá.
El camión quedó atravesado en el corredor vial y provocó congestión vehicular en ese corredor complicando la movildiad.
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