Fuerte accidente de tránsito en la vía La Vega- Bogotá, dejó una persona muerta: la atropelló un camión

Una persona falleció como consecuencia del choque vial en el corredor - cr+edito Captura de video

Guardar

Un grave siniestro vial entre un tractocamión y una bicicleta terminó con la vida de una persona durante la mañana del miércoles 30 de septiembre en la vía La Vega-Bogotá.

El camión quedó atravesado en el corredor vial y provocó congestión vehicular en ese corredor complicando la movildiad.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...