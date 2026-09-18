Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín por la fecha 4 de la Bundesliga.
El partido se jugará el 18 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.
El árbitro del juego será Benjamin Brand.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos del partido.
Así se jugará la fecha 4 de la Bundesliga
19 de septiembre de 2026
Borussia Mönchengladbach vs. Mainz
- Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Robert Hartmann
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Friburgo
- Estadio: Deutsche Bank-Park de Frankfurt
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Sören Storks
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Colonia
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Werder Bremen vs. Augsburgo
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Bastian Dankert
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Borussia Dortmund
- Estadio: MHP Arena de Stuttgart
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Tobías Stieler
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
20 de septiembre de 2026
Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Robert Schröder
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Schalke 04 vs. Elversberg
- Estadio: Veltins Arena de Gelsenkirchen
- Hora: 10:30 a. m.
- Árbitro: Robin Braun
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Paderborn vs. Hoffenheim
- Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn
- Hora: 12:30 p. m.
- Árbitro: Daniel Schalger
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
El futbol internacional vive un cruce de caminos fascinante: dos referentes latinoamericanos, Luis Díaz y Julián Quiñones, han logrado instalarse en la élite mundial a través del Balón de Oro desde escenarios distintos.
Luis Díaz espera encontrar en la paciencia y el trabajo la respuesta al irregular comienzo que atraviesa con el Bayern Múnich. El atacante colombiano reconoció que todavía busca recuperar su mejor versión, aunque aseguró que mantiene intactas las ganas de competir, marcar y aportar al equipo.
Luis Díaz buscará recuperar su eficacia con el Bayern Múnich este viernes ante Union Berlín, por la cuarta fecha de la Bundesliga, luego de un inicio de temporada con un gol en tres partidos y varias oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.
Luis Díaz confesó que Harry Kane fue el compañero que más lo impresionó en el Bayern Múnich y destacó la personalidad de Michael Olise, dos de las figuras ofensivas con las que comparte plantel desde su llegada al club alemán, en junio de 2025. El colombiano se refirió al impacto del delantero inglés en la rutina diaria y a las características del extremo francés dentro y fuera del campo.
Luis Díaz se enfoca con el Bayern tras no ser llamado a la fecha FIFA con Colombia
El 13 de septiembre de 2026, Bayern Múnich sufrió pero venció al Elversberg por 1-2 en el estadio Waldstadion Kaiserlinde.
El delantero alemán Lennart Karl adelantó al “Gigante de Baviera” al minuto 26. Ya en la segunda parte, Maurice Krattenmacher empató las acciones al 61 de partido para el Elversberg, pero el inglés Harry Kane le dio la victoria al equipo de Vincent Kopmany al 72.
El cuadro visitante llega al Allianz Arena con una racha negativa al juego ante el vigente campeón de Alemania, y así se ratificó el 11 de septiembre de 2026.
La derrota por 1-3 ante el Schalke 04 en el estadio An der Alten Försterei de Berlín, el mismo 11 de septiembre de 2026.
El atacante Robin Gosens adelantó al Schalke al minuto 25. Para el segundo tiempo, el argelino Adil Aouchiche colocó el 0-2 al 46, y la emoción del juego llegó en la adición del partido.
Al 90+6, el delantero Tim Sharke descontó para el cuadro capitalino, pero el austriaco Maximilian Wober al 90+13 colocó el 1-3 final para Schalke.