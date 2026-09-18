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Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato alemán, y con la novedad de la ausencia del “Guajiro” en la próxima convocatoria de la selección Colombia

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Bayern Múnich busca una victoria que le permita estar cerca al liderato de la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Bayern Múnich busca una victoria que le permita estar cerca al liderato de la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín por la fecha 4 de la Bundesliga.

El partido se jugará el 18 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será Benjamin Brand.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos del partido.

13:02 hsHoy

Así se jugará la fecha 4 de la Bundesliga

Bayern Múnich quiere su corona 36 en la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Bayern Múnich quiere su corona 36 en la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

19 de septiembre de 2026

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Friburgo

  • Estadio: Deutsche Bank-Park de Frankfurt
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Colonia

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Augsburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Tobías Stieler
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

20 de septiembre de 2026

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Schalke 04 vs. Elversberg

  • Estadio: Veltins Arena de Gelsenkirchen
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Robin Braun
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Paderborn vs. Hoffenheim

  • Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Schalger
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
12:34 hsHoy

Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, se rinde ante Julián Quiñones y asegura que está para jugar en ligas de élite en Europa

El Estadio Azteca vio el primer tanto en el Mundial 2026 del delantero mexicano ante Sudáfrica y el liderazgo del colombiano ante Uzbekistán

El colombiano elogió al delantero del Tri y aseguró que puede competir en cualquiera de laa mejores ligas del planeta, mientras ambos aparecen entre los 30 nominados al Balón de Oro. (REUTERS)
El colombiano elogió al delantero del Tri y aseguró que puede competir en cualquiera de laa mejores ligas del planeta, mientras ambos aparecen entre los 30 nominados al Balón de Oro. (REUTERS)

El futbol internacional vive un cruce de caminos fascinante: dos referentes latinoamericanos, Luis Díaz y Julián Quiñones, han logrado instalarse en la élite mundial a través del Balón de Oro desde escenarios distintos.

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12:07 hsHoy

Luis Díaz confía en recuperar su nivel con el Bayern Múnich: “Estoy buscando mi mejor versión y sé que pronto la encontraré”

El atacante colombiano habló sobre su rendimiento en el inicio de la temporada, la exigencia del calendario y sus expectativas para los próximos partidos con el conjunto bávaro

El delantero colombiano aseguró que mantiene intactas sus ganas de seguir mejorando y aportando al equipo -crédito Bayern Múnich
El delantero colombiano aseguró que mantiene intactas sus ganas de seguir mejorando y aportando al equipo -crédito Bayern Múnich

Luis Díaz espera encontrar en la paciencia y el trabajo la respuesta al irregular comienzo que atraviesa con el Bayern Múnich. El atacante colombiano reconoció que todavía busca recuperar su mejor versión, aunque aseguró que mantiene intactas las ganas de competir, marcar y aportar al equipo.

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11:54 hsHoy

El técnico Vincent Kompany retó a Luis Díaz en el Bayern Múnich: “Si puede repetir eso en el partido, entonces todo volverá a ir bien”

El extremo colombiano llega al duelo del viernes por la cuarta fecha de la Bundesliga con un tanto en tres presentaciones y varias opciones falladas, en medio de cuestionamientos por su falta de eficacia

Luis Diaz perdió el titular en el partido del pasado domingo en la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Diaz perdió el titular en el partido del pasado domingo en la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz buscará recuperar su eficacia con el Bayern Múnich este viernes ante Union Berlín, por la cuarta fecha de la Bundesliga, luego de un inicio de temporada con un gol en tres partidos y varias oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.

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11:35 hsHoy

Luis Díaz reveló por qué Kane fue el jugador que más lo impresionó en Bayern Múnich: también elogió a Michael Olise por este rasgo de su personalidad

El delantero colombiano reiteró que el atacante inglés es su máximo candidato para quedarse con el Balón de Oro 2026

El extremo de la selección Colombia le dio la victoria a su equipo ante Bayer Leverkusen - crédito SportsCenter

Luis Díaz confesó que Harry Kane fue el compañero que más lo impresionó en el Bayern Múnich y destacó la personalidad de Michael Olise, dos de las figuras ofensivas con las que comparte plantel desde su llegada al club alemán, en junio de 2025. El colombiano se refirió al impacto del delantero inglés en la rutina diaria y a las características del extremo francés dentro y fuera del campo.

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11:33 hsHoy

Luis Díaz se enfoca con el Bayern tras no ser llamado a la fecha FIFA con Colombia

Luis Díaz volverá a la acción de la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz volverá a la acción de la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 13 de septiembre de 2026, Bayern Múnich sufrió pero venció al Elversberg por 1-2 en el estadio Waldstadion Kaiserlinde.

El delantero alemán Lennart Karl adelantó al “Gigante de Baviera” al minuto 26. Ya en la segunda parte, Maurice Krattenmacher empató las acciones al 61 de partido para el Elversberg, pero el inglés Harry Kane le dio la victoria al equipo de Vincent Kopmany al 72.

El cuadro visitante llega al Allianz Arena con una racha negativa al juego ante el vigente campeón de Alemania, y así se ratificó el 11 de septiembre de 2026.

La derrota por 1-3 ante el Schalke 04 en el estadio An der Alten Försterei de Berlín, el mismo 11 de septiembre de 2026.

El atacante Robin Gosens adelantó al Schalke al minuto 25. Para el segundo tiempo, el argelino Adil Aouchiche colocó el 0-2 al 46, y la emoción del juego llegó en la adición del partido.

Al 90+6, el delantero Tim Sharke descontó para el cuadro capitalino, pero el austriaco Maximilian Wober al 90+13 colocó el 1-3 final para Schalke.

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