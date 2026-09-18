Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Bayern Múnich busca una victoria que le permita estar cerca al liderato de la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín por la fecha 4 de la Bundesliga.

El partido se jugará el 18 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será Benjamin Brand.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos del partido.