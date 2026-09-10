Director deportivo del Bayern Múnich explicó los motivos por los cuales ficharon a Luis Díaz por encima del francés Bradley Barcola: “Decisión costosa”

Max Eberl afirmó que el FC Bayern quiere renovar el contrato de Harry Kane y competir con la Premier League mientras apunta a la final de la Liga de Campeones en Madrid-crédito Tyrone Siu/REUTERS

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El 10 de septiembre de 2026, Bayern Múnich debutará en la fase de liga de la Champions League ante el Bodø/Glimt de Noruega en el estadio Allianz Arena de Múnich.

En la previa del juego, el director deportivo del Bayern Múnich Max Eberl habló el 10 de septiembre de 2026 con Bild de Alemania sobre lo que fue el mercado de fichajes en la temporada 2025-2026, y explicó el motivo por el cual escogió al colombiano Luis Díaz por encima del francés Bradley Barcolá.

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Eberl señaló que el Bayern siguió a Bradley Barcola, pero rechazó avanzar porque consideró demasiado alto el monto del traspaso-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Según Bild, Eberl aseguró que el Bayern demostró con la llegada de Kane que está en condiciones de afrontar operaciones de gran tamaño si considera que un jugador lo justifica. Aun así, marcó un límite y dejó claro que el club no está dispuesto a convalidar cualquier cifra del mercado.

Puso como ejemplo los traspasos de Enzo Fernández por 145 millones de euros desde Chelsea a Manchester City y de Bradley Barcola por 125 millones de euros desde Paris Saint-Germain a Liverpool. Sobre Barcola, admitió que lo seguía desde su etapa en Leipzig y que el interés existió también en Múnich, pero resumió la decisión con una frase tajante: “Para nosotros era demasiado”.

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En cambio, defendió la contratación de Luis Díaz como una operación costosa, aunque “en otra dimensión” económica. También explicó que el club siguió durante mucho tiempo a Ismael Saibari y que llegó a manejar dos alternativas para el extremo izquierdo: Anthony Gordon o el propio futbolista procedente de Eindhoven.

“Sinceramente, ya conocía a Bradley de mi etapa en Leipzig. Quería ficharlo para el RB Leipzig. Nos sentamos a hablarlo y así fue como estreché lazos con él. Por lo tanto, siempre hubo interés. Claro que también lo consideramos para el Bayern. Pero al oír esas cifras, nos pareció demasiado. Con Luis Díaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero a una escala diferente a la de Bradley. Además, Díaz es un jugador que atrae a la afición al estadio. Estamos muy contentos con él”, dijo.

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Kane encabeza la planificación y Olise no pidió salir

Max Eberl dijo que las conversaciones para extender el contrato de Harry Kane ya llevan semanas y descartó que la renovación se convierta en una negociación interminable-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

Eberl dijo que no ve motivos para que la renovación de Harry Kane no llegue a buen puerto. Señaló que el delantero ya tenía una carrera de alto nivel antes de aterrizar en Múnich, pero agregó que los títulos los consiguió en el Bayern y que allí dio un paso adelante en personalidad y liderazgo.

El contrato del atacante inglés vence en 2027 y, según el directivo, las conversaciones para extenderlo ya llevan semanas. “No queremos que sea una historia interminable, y no lo será”, afirmó al medio alemán.

También respaldó a Kane en la carrera por el Balón de Oro. “Para mí no hay otro candidato más que Harry”, sostuvo Eberl, después de recordar que en los últimos dos años rompió récords y se consolidó como una de las figuras del vestuario.

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Con Michael Olise, en cambio, negó de plano cualquier tensión por una posible salida hacia Real Madrid. Dijo que ni el jugador ni su entorno se comunicaron para plantear un traspaso y que el único intercambio reciente fue un mensaje de WhatsApp durante el Mundial, acompañado por una foto junto a Manu Koné.

El dirigente añadió que incluso le preguntó si quería usar el dorsal 11 la próxima temporada, pero que Olise prefirió conservar el 17. Después definió al francés como un futbolista que “solo quiere jugar al fútbol” y adelantó que el club se sentará a hablar de su futuro “en el momento adecuado”.

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Se viene el debut del Bayern Múnich en la Champions League

Luis Díaz llegó a las semifinales de la Champions-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz debutará con Bayern Múnich en la Champions League2026-2027 este 10 de septiembre, cuando el club alemán reciba a Bodø/Glimt en el Allianz Arena 2:00 p m. (hora de Colombia).

en el inicio de una campaña continental en la que el delantero colombiano afrontará su segunda temporada con el equipo dirigido por Vincent Kompany.

El encuentro podrá verse por ESPN y Disney Plus Premium. El árbitro será el esloveno Rade Obrenovič y en el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.