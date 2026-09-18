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Estos son los jugadores convocados por la selección de México, rival de Colombia en la fecha FIFA

El exjugador y técnico Rafael Márquez entregó los 30 nombres que jugarán en el mes de septiembre y octubre de 2026

México quiere volver a ser protagonista tras el Mundial de 2026 en el cual fueron anfitriones-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
México quiere volver a ser protagonista tras el Mundial de 2026 en el cual fueron anfitriones-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
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El camino a lo que será el Mundial de 2030 comienza de forma oficial con lo que será la fecha FIFA del mes de septiembre y octubre de 2026.

En este contexto, el segundo ciclo de Néstor Lorenzo bajo el mando de la selección Colombia tendrá retos exigentes en su comienzo cuando enfrenten a México el 26 de septiembre en Baltimore a las 8:00 p. m. (estado de Maryland, Estados Unidos), el 2 de octubre a Paraguay en Harrison (estado de Nueva Jersey), y el 6 de octubre a Perú en Miami.

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Por esta razón, el 17 de septiembre de 2026, la selección de México dio a conocer a la lista de jugadores que estarán en los amistosos ante Colombia.

El técnico Rafael Márquez entregó su primera lista de la Tri, y estos serán los jugadores convocados para el amistoso de Colombia-crédito @miseleccionmx/X
El técnico Rafael Márquez entregó su primera lista de la Tri, y estos serán los jugadores convocados para el amistoso de Colombia-crédito @miseleccionmx/X

En la lista se destaca la presencia de varios jugadores que estarán en los duelos ante el cuadro “Cafetero”, ante Perú el 29 de septiembre y ante Estados Unidos, el 3 de octubre.

Con la base del Mundial de 2026, Márquez convocó a jugadores como César Montes, Erik Lira, Gilberto Mora, entre otros, para afrontar esta doble fecha FIFA:

Porteros

  • Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)
  • Óscar García (Club León)
  • Álex Padilla (Athletic de Bilbao)

Defensas

  • Johan Vásquez (Genoa)
  • César Montes (Lokomotiv)
  • Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)
  • Israel Reyes (América)
  • Everardo López (Toluca)
  • Jorge Sánchez (Atlas)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
  • Diego Campillo (Chivas)

Mediocampistas

  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Luis Chávez (Dinamo Moscú)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Jeremy Márquez (Cruz Azul)
  • Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey)
  • Álvaro Fidalgo (Real Betis)
  • Alan Cervantes (Club América)
  • Denzell García (FC Juárez)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Luis Romo (Chivas de Guadalajra)

Delanteros

  • Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)
  • Hugo Camberos (Chivas de Guadalajara)
  • Hirving Lozano (LA Galaxy)
  • Santiago Giménez (Porto)
  • Armando González (Olympiacos)
  • Germán Berterame (Inter Miami)
  • Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara)
  • Isaías Violante (Club América)

En lo que se refiere a los jugadores que llegan por primera vez a “La Tri” se destaca la presencia del defensor del Toluca Everaldo López, de Víctor Guzmán, figura del Monterrey, de Hugo Camberos, atacante del Chivas, de Diego Campillo, pilar en la defensa del “Rebaño Sagrado” (apodo del Chivas), y de Óscar García (portero del Club León).

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En la lista también se destaca el regreso del atacante Hirving “Chucky” Lozano, experimentado de la selección mexicana, y que actualmente se encuentra en la MLS de Estados Unidos.

Y en ausencias, los atacantes Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers de Inglaterra) y de Julián Quiñones (Al-Qadisiya de Arabia Saudita), como la del volante y capitán Edson Álvarez (West Ham United de Inglaterra), son las más importantes que presentó Rafael Márquez.

Así fue el último México vs. Colombia: los antecedentes más recientes del duelo entre la “Tri” y los “Cafeteros”

Ahora la "Tricolor" se medirá ante Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
México y Colombia se vieron las caras a finales de 2025- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El antecedente más reciente entre las selecciones de México y Colombia se disputó el 11 de octubre de 2025 en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Colombia se impuso por 4-0.

Jhon Lucumí abrió el marcador a los 16 minutos. En el segundo tiempo, Luis Díaz amplió la ventaja a los 56, Jefferson Lerma anotó el tercero a los 64 y Johan Carbonero cerró la goleada a los 87.

Los últimos amistosos entre ambos seleccionados quedaron de la siguiente manera:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia
  • 16 de diciembre de 2023 - Amistosos internacionales: México 2-3 Colombia
  • 27 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 3-2 México
  • 29 de febrero de 2012 - Amistosos internacionales: México 0-2 Colombia
  • 22 de junio de 2011 - Amistosos internacionales: Colombia 0-0 México

Estos son los convocados de la selección Colombia

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampistas

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Jhon Jáder Durán — Benfica
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

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