El técnico Vincent Kompany retó a Luis Díaz en el Bayern Múnich: “Si puede repetir eso en el partido, entonces todo volverá a ir bien”

Luis Diaz perdió el titular en el partido del pasado domingo en la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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Luis Díaz buscará recuperar su eficacia con el Bayern Múnich este viernes ante Union Berlín, por la cuarta fecha de la Bundesliga, luego de un inicio de temporada con un gol en tres partidos y varias oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.

La falta de definición del atacante colombiano generó cuestionamientos en Alemania, aunque dentro del club mantiene el respaldo del entrenador, los directivos y sus compañeros. Vincent Kompany confía en que el rendimiento mostrado durante la semana pueda trasladarse al partido oficial.

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El técnico belga destacó la producción del extremo en las prácticas: “Ha marcado muchísimos goles en los entrenamientos. Ha sido una buena semana para él y, si consigue trasladar eso al partido, todo volverá a estar bien para él”, afirmó en la rueda de prensa previa al partido

El encuentro se disputará el viernes 18 de septiembre a las 1:30 p. m. de Colombia, con Bayern como local. Luis Díaz volvería a la titularidad después de haber sido suplente en la victoria frente a SV Elversberg, una decisión que respondió al plan de rotación de Kompany.

Vincent Kompany ganó el triplete de títulos con el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En ese compromiso, el colombiano ingresó en el minuto 64 y desperdició otra ocasión clara para marcar. Ismael Saibari ocupó la posición de extremo izquierdo desde el inicio, mientras que la disponibilidad de Jamal Musiala y el regreso de Serge Gnabry ampliaron las alternativas ofensivas del equipo.

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Gnabry recibió el alta tras su lesión y tendrá minutos ante Union Berlín. Kompany recordó que el alemán se desempeñó como mediapunta durante la temporada anterior, aunque también actuó por las bandas: “Con Serge hemos esperado mucho tiempo hasta que nos diera la señal de que se encontraba bien. Calculo que tendrá minutos contra el Union”.

El entrenador valoró que dispone de toda la plantilla y atribuyó esa situación al trabajo de los departamentos médicos y de rendimiento físico. “A veces tienes que tomar decisiones, pero prefiero eso. Queremos mantener a todos en forma”, señaló Kompany.

Union Berlín llegará ubicado en las últimas posiciones del campeonato. El técnico del Bayern advirtió que el rival atraviesa una transformación tras la llegada de un entrenador al que definió como exitoso y aseguró que su equipo está preparado para los cambios tácticos que pueda proponer.

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