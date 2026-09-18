Luis Díaz confesó que Harry Kane y Michael Olise lo impresionaron en el Bayern Múnich: “Hemos creado un gran grupo”

El extremo de la selección Colombia le dio la victoria a su equipo ante Bayer Leverkusen - crédito SportsCenter

Guardar

Luis Díaz confesó que Harry Kane fue el compañero que más lo impresionó en el Bayern Múnich y destacó la personalidad de Michael Olise, dos de las figuras ofensivas con las que comparte plantel desde su llegada al club alemán, en junio de 2025. El colombiano se refirió al impacto del delantero inglés en la rutina diaria y a las características del extremo francés dentro y fuera del campo.

En una entrevista con Fox México, Díaz explicó que conocía al futbolista británico por los enfrentamientos entre Liverpool y Tottenham durante su etapa en la Premier League. Aun así, aseguró que la convivencia en el Bayern Múnich le permitió dimensionar otros aspectos del capitán de Inglaterra, entre ellos su trabajo en los entrenamientos y su mentalidad.

PUBLICIDAD

Harry Kane se incorporó al club bávaro en agosto de 2023, luego de consolidarse como máximo goleador histórico de la selección inglesa y una de las referencias ofensivas del fútbol inglés.

Luis Díaz anotó 26 goles en su primera temporada con el Bayern Múnich, mismo rango de tiempo en el que Harry Kane realizó 61 anotaciones - crédito Harry Langer/dpa

“El que más me impresionó, yo le he dicho a Harry, para mí es especial, porque ya lo conocía. Jugamos y nos enfrentamos en la liga inglesa varias veces. Ya sabía que hacía muchísimos goles, pero compartir todos los días con él, ver lo que hace en los entrenos, eso creo que me deslumbró aún más”, expresó el colombiano.

“Creo que fue una de las personas que más me sorprendió, junto a Michael, que también me sorprendió muchísimo de cómo juega, de cómo trata el balón, de lo tranquilo que es. Entonces nada, hemos creado un gran grupo al frente y atrás, funcionamos en equipo, y esto hace especial a Bayern Múnich”, añadió.

PUBLICIDAD

Bayern Múnich tiene cuatro jugadores nominados al Balón de Oro, tres jugadoras y está nominado a mejor equipo de la temporada - crédito Bayern Múnich

La declaración retrata el funcionamiento de un ataque que reúne perfiles distintos. Kane actúa como centrodelantero, aunque suele retrasarse para asociarse y asistir; Díaz ocupa habitualmente la banda izquierda, mientras que Olise se desempeña por el sector derecho. Esa estructura fue una de las bases del equipo dirigido por Vincent Kompany durante la campaña 2025-26, en la que el Bayern ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El reconocimiento de Díaz llegó además en medio de la discusión por el Balón de Oro 2026. El delantero colombiano consideró que Kane merece el premio tras su rendimiento de la temporada anterior, cuando sumó goles tanto con el Bayern como con la selección de Inglaterra: “Para mí, candidato número uno a ganárselo. Ojalá lo pueda conseguir; ahí estaremos haciendo fuerza para que lo gane”.

PUBLICIDAD

La ceremonia del Balón de Oro 2026 está prevista para el 26 de octubre en Londres; lo llamativo de este galardón para el fútbol es que tanto Díaz como Kane y Olise aparecen entre los 30 nominados, una lista que reúne a los futbolistas seleccionados por sus actuaciones durante la temporada 2025-26.

Michael Olise celebrando uno de sus 47 goles desde que llegó al Bayern Múnich, en junio de 2024 - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Luis Díaz definió a Michael Olise como un jugador tranquilo y atento

El colombiano también habló de Michael Olise, futbolista francés de 24 años que llegó al Bayern en julio de 2024, procedente del Crystal Palace. Díaz puso el foco en la personalidad de su compañero y en detalles de juego que, según explicó, pasan inadvertidos para buena parte del público.

PUBLICIDAD

En la entrevista con el medio en mención, el extremo colombiano describió a Olise como un futbolista reservado, pero comprometido con las necesidades del equipo. También destacó su disposición para mejorar en los entrenamientos y su remate.

“Es un poco tranquilo, callado, pero a la vez también está muy pendiente de ayudarte. Por ejemplo, en el campo está pendiente y atento a todas las cosas. En los entrenos también trata de mejorar siempre, mejorar su pegada. Tiene una pegada increíble, esos detalles a él lo hacen diferente. Quiere ser uno de los mejores, es humilde, es buen compañero. Para mí su personalidad es esa”, señaló.

PUBLICIDAD