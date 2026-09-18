Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, se rinde ante Julián Quiñones y asegura que está para jugar en ligas de élite en Europa

El colombiano elogió al delantero del Tri y aseguró que puede competir en cualquiera de laa mejores ligas del planeta, mientras ambos aparecen entre los 30 nominados al Balón de Oro. (REUTERS)

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El futbol internacional vive un cruce de caminos fascinante: dos referentes latinoamericanos, Luis Díaz y Julián Quiñones, han logrado instalarse en la élite mundial a través del Balón de Oro desde escenarios distintos.

Uno brilla en el Bayern Múnich, tricampeón en Alemania; el otro se convirtió en referente de la Selección Mexicana y máximo goleador en Arabia Saudita sobre leyendas como Cristiano Ronaldo.

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Desde Almania, Luis Díaz elogió a Julián Quiñones y asegura que tiene potencial para competir en cualquier liga de élite de Europa. REUTERS/Albert Gea

En este contexto, Lucho sorprendió al dedicar una serie de elogios a Quiñones, destacando su increíble capacidad para competir en cualquier liga de élite.

Con frases como “Es un chico excelente, trabajador, camellador”, el guajiro dejó claro que ve al mexicano listo para dar el salto a Europa.

Julián Quiñones: del histórico Mundial al Balón de Oro

La historia de Julián Quiñones se transformó durante el Mundial 2026. Con cuatro goles en cinco partidos, se convirtió en el máximo anotador histórico de México en Copas del Mundo, igualando a Luis Hernández y Chicharito.

Histórico de la Selección Mexicana : su tanto inaugural en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica fue el inicio de un torneo inolvidable.

Récord histórico : cuatro goles en su primera Copa del Mundo.

Balón de Oro : nominado entre los 30 mejores jugadores del planeta.

Liga Saudí: 37 goles en la temporada 2025/26 con el Al-Qadsiah, superando a Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

El primer gol de Julián Quiñones en el Coloso de Santa Úrsula ante Sudáfrica abrió su torneo histórico con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El propio Díaz recordó en entrevista con Ezequiel Daray de Fox Sports Alemania cómo seguía sus goles y confesó que lo veía preparado para romper récords: “Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí, sino en cualquier liga de élite”.

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Ese respaldo llega en un momento clave, cuando la nominación de Julián ha generado una ola de orgullo y entusiasmo entre los mexicanos.

Luis Díaz: cifras de estrella y ambición desde la Bundesliga

Mientras tanto, Luis Díaz vive una gran etapa con el Bayern Múnich. En su primera temporada acumuló 28 goles y 21 asistencias en 60 partidos, conquistando Bundesliga, Copa y Supercopa.

La segunda nominación : su presencia en la lista del Balón de Oro por segunda vez confirma su estatus como referente colombiano en Europa.

Temporada brillante : cifras que lo consolidan como estrella del Bayern.

Humildad : respaldó a Harry Kane como favorito para llevarse el premio.

Selección Colombia: ausente en la última convocatoria de Néstor Lorenzo por desgaste físico.

Lucho Díaz recibió su segunda nominación al Balón de Oro y respalda a Harry Kane como favorito para ganar el premio. REUTERS/Heiko Becker

En Alemania, Lucho explicó que su mentalidad no cambia pese al cansancio: “La voluntad nunca me faltará. El hambre de más siempre será mi mentalidad”.

Esa combinación de ambición personal y reconocimiento colectivo lo convierte en líder natural de la nueva generación cafetera, justo en el momento en que la Tricolor inicia un ciclo sin James Rodríguez.

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El vínculo binacional: Colombia y México en el Coloso de Santa Úrsula

El Estadio Azteca fue escenario compartido por ambos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Quiñones brilló con México ante los sudafricanos y los checos, mientras Díaz lideró a Colombia en la fase de grupos y en la eliminación frente a Suiza.

Quiñones : primer gol del torneo en el Azteca, convirtiéndose en todo un símbolo del Tri.

Díaz : gol y asistencia con Colombia, consolidándose como referente.

Narrativa binacional: dos caminos distintos del talento colombiano, uno convertido en símbolo mexicano y otro consolidado en Europa.

De esta manera, la admiración de Lucho hacia Julián refuerza esta narrativa. Subrayó que ambos representan la capacidad del futbol latinoamericano de trascender fronteras y convertirse en protagonistas globales.

El Estadiop Azteca reúne las rutas de México y Colombia en el Mundial 2026, con Quiñones como figura del Tri y Díaz como líder en la Selección Colombia antes de la eliminación ante Suiza. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las palabras de Luis Díaz sobre Julián Quiñones representan más que un gesto de camaradería: son una validación internacional que dan fe de que el delantero del Tri está listo para dar el salto y jugar en las mejores ligas del planeta.

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En un momento donde ambos comparten protagonismo en la lista del Balón de Oro, el reconocimiento mutuo fortalece la narrativa binacional y proyecta un futuro donde Colombia y México seguirán unidos por el talento de sus estrellas.