Nigeria vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

El técnico Carlos Paniagua buscará hacer historia al intentar buscar llegar a las semifinales del Mundial de Polonia, tras eliminar a las anfitrionas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

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Comienza la recta final, y la selección Colombia ya está dentro de los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo de la FIFA de Polonia 2026.

El equipo de Carlos Paniagua logró el 17 de septiembre de 2026 en un partido parejo ante las anfitrionas conseguir su tiquete a la siguiente instancia, y ahora enfrentará ni más ni menos que a Nigeria, nación que ha tenido protagonismo en la categoría.

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Con un autogol agónico de Martyna Bartczak, las "Cafeteras" aseguraron su pase dentro de los ocho mejores equipos -crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 20 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Miejski ŁKS de Łódź, y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN y de DSports, como en la aplicación de DGO.

La árbitra del compromiso será la italiana María Ferrieri, mientras que en el VAR estará la portuguesa Catarina Ferreira.

El gol que definió el partido llegó en el minuto 88. Mariana Silva atacó por la banda izquierda y buscó un centro dentro del área; Martyna Bartczak intentó bloquearlo, pero desvió el balón hacia arriba y superó a la guardameta polaca.

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Polonia tuvo más posesión y llegó con mayor frecuencia al área rival. Colombia aumentó la presión en el tramo final, recuperó la pelota durante una transición y consiguió dejar fuera a la selección anfitriona.